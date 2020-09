El test de personalidad más preciso: respondé estas 4 preguntas

Creado en la Segunda Guerra Mundial, el test de Myers-Briggs ayuda a saber qué habilidades y capacidades tiene la persona que lo hace

El test de Myers-Briggs fue creado durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de ayudar a las mujeres a encontrar trabajo y a sustituir a sus maridos que se habían ido al campo de batalla. Al contestar una serie de preguntas, recibían una breve descripción y, basándose en esta, podían encontrar un empleo que se adaptase más a sus capacidades.

Algunas empresas occidentales actualmente también utilizan este test para seleccionar a posibles candidatos a sus vacantes.

Solo 4 preguntas con 2 posibles respuestas para cada una y arrojarán, con una combinación de letras, tu tipo de personalidad.

1. Estás completamente agotado, la semana fue larga y no muy exitosa. ¿Cómo pasarás el fin de semana?

Llamo a mis amigos para saber qué planes tienen. He oído que han abierto un nuevo restaurante / ha llegado al cine una comedia increíble / hay descuentos del club de paintball. Tenemos que salir todos juntos. - E

Configuro el teléfono en el modo "No molestar" y me quedo en casa. Me pongo a ver un nuevo episodio de mi serie favorita, hago un rompecabezas, me tumbo en la bañera con un libro. - I

2. ¿Con cuál de estas dos definiciones te sentís más identificado?

Lo más importante para mí es lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Me baso en la situación real de las cosas, prestando atención a los detalles. - S

Los datos son algo aburrido. Me gusta soñar e inventar guiones de acontecimientos futuros. Confío más en mi intuición más que en algunos datos. - N

3. Una empresa competidora de aquella en la que trabajás intenta captarte. Tenés dudas: allí pagan mucho más, pero aquí cuentas con un excelente equipo y, además, el jefe del departamento dio a entender que te recomendaría a la dirección antes de jubilarse. ¿Cómo tomarías la decisión?

Estudiaré toda la información disponible de la empresa competidora, consultaré con un amigo especialista en Recursos Humanos, pintaré una tabla con "pros y contras". En estos casos, es muy importante evaluarlo todo y ponderarlo con seriedad. - T

Escucharé mis propios sentimientos y sensaciones. Siempre trato de seguir lo que me dicta el corazón. - F

4. Para la boda de unos amigos muy cercanos quedan 2 semanas. ¿Cómo va la preparación?

Hace un mes elegí al saxofonista que interpretará las canciones de nuestra etapa escolar / preparé una presentación con fotos de la pareja, desde que se conocieron / compuse un poema / planché el traje / pedí cita para el maquillaje y peinado. Prefiero estar preparado para la ocasión. - J

¿Para qué prepararse? Voy a divertirme y disfrutar de la fiesta e improvisaré un brindis hablando desde el corazón. Todo lo mejor ocurre espontáneamente. - P

Ahora, con las respuestas, buscá tu tipo de personalidad

ESTJ: Gerente

Práctico y consistente, te gusta el orden en todo, planificar y organizar. Pero, sobre todo, convencer a otros de que tenés razón y provocar que la gente comparta tu propio punto de vista. Mirada sobria hacia la vida y confianza, por encima de todo, en los hechos.

Abierto a la comunicación, a adquirir nuevos conocimientos y partidario de las compañías ruidosas. No te olvidás de cuidar a tus seres queridos y sabés mostrar tu amor.

11% de hombres, 6% de mujeres

ENTJ: Comandante

Para vos, la vida es una lucha y un riesgo buscado. Así es como te conocés a ti mismo y a los demás. Sos audaz y valiente, te inspiras fácilmente a la hora de empezar algo nuevo. Al mismo tiempo, evaluás adecuadamente tus capacidades, tanto tus fortalezas como debilidades.

Sentís muy bien las tendencias, estás abierto a nuevas ideas. Pensás en positivo. Te encanta el deporte y todo lo relacionado con él.

3% de hombres, 1% de mujeres

ESFJ: Maestro

Te llevás muy bien con la gente, sos el alma de cualquier compañía. Atento y cuidadoso, siempre dispuesto a ayudar, aunque tengas que sacrificar tus propios intereses por el bien de la otra persona.

Al mismo tiempo, en tus propios asuntos sos muy autosuficiente y, en líneas generales, lográs tus retos sin ayuda. De tus seres queridos esperás solo apoyo emocional.

17% de mujeres, 8% de hombres

ESTP: Mariscal

"Lo más importante no es ganar, sino participar" es tu lema. Buscás a toda costa alcanzar tus objetivos, incluso si tenés que utilizar la fuerza física. Seguís a rajatabla un plan de acción, no soportás compromisos ni que otros te manden.

Sos un luchador nato, ágil, siempre a la expectativa, capaz de evaluar objetivamente hasta las situaciones más estresantes y dar una respuesta rápida y precisa.

6% de hombres, 3% de mujeres

ENFJ: Mentor

Emocional, elocuente, con expresiones faciales y gestos evidentes. Entendés y te transmitís a vos mismo las emociones de los otros, captando la más mínima falta de sinceridad. En el amor, eres desconfiado y celoso.

En general estás listo para unos u otros acontecimientos, teniendo la capacidad de anticiparte a ellos.

3% de mujeres, 2% de hombres

ENTP: Inventor

Sos un generador de ideas en constante creación de algo nuevo. Te adaptás rápidamente a condiciones inusuales, dominando fácilmente los diferentes métodos de trabajo.

Con frecuencia, debido a tu falta de apego por la tradición y la rutina, cambiás de esfera profesional y aficiones, lo que te convierte en una persona innovadora y pionera. Y lo más importante, sos capaz no solo de crear una idea, sino también de transmitir su esencia a los demás, tomar decisiones e implementar tus planes a la vida.

4% de hombres, 2% de mujeres

ESFP: Político

Magistralmente, determinás las capacidades de los demás y con frecuencia las utilizás para fines manipuladores. En el trato con la gente te guiás principalmente por tu propio interés. Sin embargo, siempre tratás causar una buena impresión y crear la imagen de que sos una persona excepcional.

Estás con la mente fija en el momento presente, no te gusta perder el tiempo, esperás resultados rápidos, no tolerás la burocracia ni el papeleo.

10% de mujeres, 7% de hombres

ENFP: Campeón

Enérgico y curioso, con un fuerte principio creativo. Combinás las características propias de un extrovertido e introvertido y por lo tanto, no solo sos capaz de entenderte bien con los demás, sino también sabés sentirlos. Sos capaz de identificarte con las otras personas y darles un buen consejo.

Percibís la vida en toda su diversidad de posibilidades, tenés una imaginación bien desarrollada y un alto nivel de inteligencia. Sos una persona muy armoniosa, capaz de mantener el equilibrio incluso cuando se producen cambios constantes en las circunstancias que te rodean.

10% de mujeres, 6% de hombres

INFP: Cuidado de la salud

Sos un personaje lírico y soñador, que da prioridad a su armonía interior, a la aceptación de uno mismo. La mayoría de tus pensamientos los interiorizás. Sin embargo, sos capaz de predecir intuitivamente acontecimientos y comprender bien a los que te rodean.

Te gusta vestir bien, tratás de tener un buen aspecto en todas las circunstancias. No sos una persona ahorradora que busca siempre lo más económico. Con frecuencia, perdés el sentido del tiempo y de la realidad de lo que está sucediendo.

5% de mujeres, 4% de hombres

ISFP: Compositor

Sabés encontrar la alegría en las cosas sencillas, tolerás la rutina y la monotonía. Te gusta sentirte útil y ​​por eso siempre ayudás a otras personas, sin violar nunca su espacio personal. No tolerás las situaciones de conflicto, sos capaz de hacer reír a la gente y entretenerla.

Sos una persona terrenal, práctica, cuidadosa, cariñosa, confiable y fiel compañera. Aceptás el mundo tal y como es, no tratás de dirigir a los otros y manipularlos.

10% de mujeres, 8% de hombres

INTP: Arquitecto

Erudito y filósofo, no te gustan las manifestaciones fuertes de los sentimientos, preferís un fondo emocional equilibrado y reconfortante. Sos precavido en la toma de decisiones, te gusta analizar y buscar vínculos entre pasado, presente y futuro.

Sos muy receptivo al cambio y te cuesta tolerarlos. Constantemente tratás de juntar todos los datos, pensamientos e ideas que percibes, por lo que solés estar en tensión.

5% de hombres, 2% de mujeres

INFJ: Asesor

Percibís finamente a las personas y sus relaciones. Fácilmente, determinás el estado de ánimo de los demás y sus talentos ocultos. A menudo acuden a ti para pedir consejo, pero vos mismo eres fácilmente vulnerable y tenés dificultades para tolerar las agresiones y la falta de amor.

Tu fuerza motriz, la intuición, no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Las personas como vos no dejan de aprender durante toda la vida, considerando el autodesarrollo una de sus principales prioridades. Conociéndote a vos mismo, ayudás a otros.

2% de mujeres, 1% de hombres

INTJ: Inspirador

Tenés un rico mundo interior que, en líneas generales, te permite concebir ideas inusuales. Buscás la perfección, querés mejorar todo y a todos.

Sin embargo, en el trato con las personas, sentís dificultades y solés alejarte de las personas deliberadamente para demostrar tu independencia. Sos capaz de establecer prioridades y confiás en tu intuición.

3% de hombres, 1% de mujeres

ISFJ: Protector

No tolerás la falsedad y el teatro en una relación, dividís a las personas entre "tuyos" y "extraños". Mantenés a distancia a estos últimos. Y para los que consideras tuyos estás dispuesto a dar mucho y, además, sin pedir nunca nada a cambio.

Sos resolutivo y medís tus palabras y acciones. Bondadoso y cuidadoso, ves el objetivo más elevado en ayudar a los demás y hacerlos más felices.

19% de mujeres, 8% de hombres

ISTP: Técnico

Por regla general, tenés una mente técnica y te gusta trabajar con tus manos. No te precipitás tomando decisiones. Estás seguro de que es mejor medir siete veces antes de cortar. No obstante, siempre medís los plazos y sos puntual por naturaleza.

Conocés el mundo a través de los sentidos, tu visión de lo que está sucediendo es muy objetiva y concreta. Por naturaleza, estás dispuesto a tratar con otras personas, sin embargo, te negás a comunicarte tan pronto como sentís falta de sinceridad.

9% de hombres, 2% de mujeres

ISTJ: Inspector

Reflexivo, profundo y responsable. Inspirás confianza, pero vos no lo creés, analizando cuidadosamente toda la información que tenés. No estás interesado en una relación comunicativa prolongada, preferís contactos de negocios solo durante el período de trabajo conjunto. Te centrás en el resultado final.

Te gusta la rigurosidad, el orden, por lo que podés parecer pedante. Tenés los pies en la tierra y te encontrás siempre "aquí y ahora".

15% de hombres, 7% de mujeres