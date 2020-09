Rostros estresados: el test psicológico que define tu forma de ser según tu elección

Una imagen de dos cara alienta a los internautas a decidir cuál de ambas está más agobiada. Este test psicológico tiene un interesante significado

El test psicológico publicado por el medio italiano MeteoWeek invita a lectores y usuarios a definir, a partir de convicciones propias, cuál de los dos rostros en la imagen aparenta estar bajo mayor estrés. La respuesta que la persona brinde estará condicionada por su forma de ser y dirá mucho respecto de su personalidad.

Para entender cómo funciona nuestra percepción de una simple imagen, en preciso mencionar algunos conceptos previos. Cada ser humano observa y analiza la realidad a través de significados y recuerdos. Partiendo de estos conocimientos es que el cerebro asociará una de las caras con un mayor nivel de estrés o cansancio.

Este test psicológico no presenta complicación alguna. Es tan simple como mirar la fotografía y decidir. No es necesario revelar los motivos de la decisión o argumentar por qué hemos seleccionado una y no otra. Solo debemos llevarnos por lo que nuestra mirada nos dice y aventurar una respuesta.

El significado de las caras

Ambos rostros pueden decir mucho de una persona. Si seleccionaste la primera cara, podría significar que sos una persona sensible y emocional. Desempeñas todas tus tareas con responsabilidad y siempre buscando cumplir con tus objetivos. Sin embargo, dicha búsqueda aspira a la perfección y muchas veces intentar alcanzar algo que no existe puede tornarse agotador.

El rostro número uno denota una persona que es, usualmente, más amable

Sin embargo, de haber seleccionado la segundo cara, tu forma de ser es completamente opuesta a la anterior. Es posible percibirte como una persona que ama su propia libertad. Preferis estar alejado del ruido y sonido de la vida urbana. No te asusta ningún reto y, a la vez, te gusta asumir nuevos desafíos siempre que sea posible.

El rostro número dos infiere mayor exigencia y búsqueda constante de libertad.

Más allá de la descripción que hayas recibido, dicho test psicológico está armado con la finalidad del entretenimiento y fomento de la creatividad y curiosidad. Bajo ningún contexto se trata de una evaluación médica certificada o posee un valor de diagnóstico psicológico respecto de cómo es una persona.