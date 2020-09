¿Hacia dónde vas en la vida? El test de personalidad que revoluciona las redes sociales

La vida es un juego eterno entre perderse y encontrarse, en el que se pasa por reinventar y reorganizar objetivos, expectativas y metas

Muchas veces en la vida nos sentimos perdidos: tanto, que hasta llegamos a dudar de quiénes somos y qué queremos en realidad.

En ocasiones cuando eso sucede lo único que necesitamos es una pequeña ayuda: una brújula que nos permita orientarnos sobre el camino que estamos transitando.

Este test de personalidad puede ser esa brújula que buscas. Para ello, debés elegir uno de los árboles de la imagen.

Tu respuesta te dirá cómo eres y hacia dónde vas.

Árbol 1

Si elegiste el primer árbol es porque eres una persona seria, un tanto estructurada. Te gustan las cosas bien hechas y tener ciertas seguridades. En general sabes lo que quieres y vas por ello, siempre y cuando se adapte a las reglas.

El problema aparece cuando lo que verdaderamente deseas se sale de lo convencional, sientes que es demasiado inseguro o riesgoso. Entonces, te paralizas: sabes lo que deseas, pero sientes que jugarte por ello es arriesgar demasiado.

En todo caso, es hora de que empieces a decidir qué vas a priorizar: si la seguridad de lo que ya tienes o la posibilidad de cumplir tus sueños.

Árbol 2

Si elegiste el segundo árbol, es porque eres una persona bastante soñadora, creativa y un poco cambiante. Tu mayor problema es que lo que hoy te apasiona, mañana no te convence tanto: es que te agradan los comienzos, pero te cuesta ser constante.

Sin embargo, escuchá: dentro de tu corazón vos sabes qué es lo que de verdad te gusta. ¿Qué es lo que siempre te acompañó, desde que eras apenas una criatura? ¿Cuál ha sido la única constante en tu vida? ¿Cuál es ese lugar al que siempre volvés cuando sentís que necesitas un tiempo para vos?

Ahí está la respuesta. En el camino, podéss probar tanto como quieras: disfrutá de las experiencias. Pero nunca abandones eso que te hace vibrar, y tratá siempre de buscar tiempo para dedicarte a ello, porque ahí está tu libertad.

Árbol 3

Si elegiste el tercer árbol es porque sos una persona tranquila, serena, a la que le encanta disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Vos podés emocionarte hasta las lágrimas con un atardecer, y amás tomar un café en casa mientras miras cómo llueve afuera.

Intentás vivir el día a día, y disfrutar de cada regalo que te da la vida, y eso es hermoso. El problema es que a veces te cuesta un poco tomar decisiones, puesto que todo te parece maravilloso. La proactividad no es lo tuyo, a ti te gusta fluir.

Pero en algún momento vas a tener que empezar a decidir por vos mismo hacia dónde vas, pues de otro modo siempre lo harán otros por vos.

Árbol 4

Si has elegido el cuarto árbol es porque sos un verdadero apasionado de la vida. Te gusta vivir al máximo, tener experiencias intensas. No querés perderte de nada: has entendido que después de todo la vida es una sola y está hecha para disfrutarla.

Pero eso te lleva a vivir siempre corriendo, estás todo el tiempo pensando en qué vas a hacer después, y a veces terminas agotado. ¿Realmente vale la pena?

Te hace falta encontrar el equilibrio. Es cierto, solo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Pero cuidarte, darte un tiempo de meditación y reflexión, y a veces frenar un poco para ver qué has hecho y cómo quieres seguir también es parte de vivir la vida al máximo.