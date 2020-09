Abbey Road cumple 51 años: cómo se hizo el último disco de los Beatles

Lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, Abbey Road fue el duodécimo álbum de estudio que publicó la banda británica

Abbey Road es el disco número doce que sacaron los Beatles, aquella banca compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Sonó por primera vez fuera del estudio un 26 de septiembre hace 51 años, en el año 1969, y fue el último disco que publicó la banda. Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad.

La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962. Desde entonces, el lugar es una visita obligada para los turistas que van a Londres y la foto ha sido imitada en millones de oportunidades por personas de todas las generaciones.

Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados por The Beatles, aunque la banda apenas funcionaba ya como un grupo unido en aquella época.​

Esta es la lista de canciones del disco, que tenía dos lados como todos los long play de aquella época.

La clásica foto de la banda, que millones de personas reprodujeron

En la primera cara se encontraban estos temas, cada uno de ellos compuesto, vocalizado y tocado en la guitarra por un integrante diferente de la banda.

Come Together

Something

Maxwell's Silver Hammer

Oh! Darling

Octopus's Garden

I Want You (She's So Heavy)

En la segunda cara del disco había más temas:

Here Comes the Sun

Because

You Never Give Me Your Money

Sun King

Mean Mr. Mustard

Polythene Pam

She Came In Through the Bathroom Window

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End

Her Majesty

Un dato curioso es que el último tema, Her Majesty, no debía estar en el disco, sino que "se coló". Es por eso que no figura en el reverso de la tapa del disco.

Cómo fue la historia de los Beatles

Los Beatles dieron la vuelta al mundo con su música. Durante la década del '60 alcanzaron un gran éxito, que duró toda su carrera y que actualmente se mantiene. Basta con mirar la cantidad de reproducciones que tienen las canciones de la banda británica en plataformas como Youtube y Spotify.

Los Beatles, en su última época juntos

Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años '50, la música que hicieron fue una mezcla de estilos que llegó a los oídos y a los corazones de millones de personas.

Con el tiempo, entre sus canciones y su peculiar estilo estético, lograron juntar enormes grupos de fanáticos en todo el mundo. La "beatlemanía", como se llamó el extremo fanatismo de los hombres y mujeres por la banda, llegó a cada rincón del planeta.

Inicialmente se trató de un grupo de estilo skiffle, integrado por adolescentes en etapa escolar, fundado en 1956 por Lennon durante la llamada "locura del skiffle" (skiffle craze) en Gran Bretaña, con el nombre de The Quarry Men, al que luego se sumaron McCartney y Harrison.

Los Beatles se constituyeron como grupo profesional después de que Brian Epstein les ofreciera ser su representante, y con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograron éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962 con su primer tema: Love Me Do.

A partir de ahí, fueron adquiriendo popularidad internacional, la cual aprovecharon para hacer giras hasta el año 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el estudio. Desde entonces los Beatles no volvieron a hacer una gira hasa que se separaron cuatro años más tarde.

Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Cinco décadas después de su separación, la música todavía tiene popularidad. Se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas.​

Los Beatles llegaron a obtener siete premios Grammy, y recibieron un total de quince premios Ivor Novello de parte de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 1960.

Cómo siguieron las vidas de los Beatles

Después de su separación, en 1970, todos sus integrantes se embarcaron en exitosas carreras independientes de diversa duración.

John Lennon sería asesinado en manos de Mark David Chapman, a las afueras de su casa de Nueva York. Este terrible hecho sucedió en 1980, apenas diez años después de haberse separado los Beatles. Lennon hizo una carrera solista, en la cual publicó temas como Imagine y Woman que pasaron a la historia musical y todavía son exitosas.

John Lennon, junto a Yoko Ono, un tiempo antes de su asesinato

Tras la disolución de The Beatles en 1970, y tras años opacado por las sombras de Lennon y McCartney, George Harrison publicó gran parte del material que había acumulado durante los últimos años en su proyecto más loado por la crítica, All Things Must Pass, su primer álbum (triple). Se mantuvo activo hasta algunos años de su muerte, que fue en el 2001 y sucedió como consecuencia de un cáncer.

George Harrison

Paul McCartney todavía sigue musicalmente activo. McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con sesenta discos de oro y sobrepasando los 100.000.000 de álbumes y los 100.000.000 de discos vendidos tanto en su trabajo como solista como con los Beatles. McCartney comenzó su carrera solista en 1971, apenas después de que la banda se hubiera separado, con un disco que llevó su apellido.

Fuera de los Beatles Paul McCartney ha tenido un gran éxito

Ringo Starr es otro de los miembros sobrevivientes del grupo; también permanece musicalmente activo.