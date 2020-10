Test de las fotos: lo que posteás en las redes dice mucho de vos

Las fotos que tenés en el celular dicen mucho de vos; leé qué significa cada tipo de imagen que tenés en la galería de tu teléfono

Si disfrutás inmortalizando momentos con tu cámara, te encanta hacerte selfies y te gusta compartir con los demás tus fotografías y recuerdos, te contamos qué dice cada tipo de foto sobre tu personalidad. Descubrite a vos mismo a través de ellas.

Te gusta posar y sacarte selfies

No se trata de narcisismo, sino de verse bien y sentirse a gusto en diversos momentos. Si te encanta que tu pareja o amigos te hagan fotos, indica que estás contenta contigo misma o que, por lo menos, no te sientes incómoda siendo el centro de atención de la foto. Si por el contrario no tenés a nadie cerca para que te haga una foto, hacete una selfie. Eso sí, si en tu carrete del celular solo apareces vos de mil y una formas… quizá sí estás pecando de cierto narcisismo o perfeccionismo.

En tus fotos solo aparecen paisajes

Puede que disfrutes fotografiando paisajes y que en ninguno de ellos aparezca gente con el fin de no romper la monotonía. Ser solo un espectador demuestra que establecemos una distancia con los sitios y puede que no nos sintamos parte de él. Pensá que en el momento de compartir con tus amigos las fotos de las vacaciones puede resultar tedioso mirar paisajes vacíos. Está claro que quien no conoce un sitio prefiere verlo al natural, pero ¿no sería mejor aparecer en él y formar parte del bonito recuerdo que has hecho? Una buena idea es hacer dos fotos, una con gente y la otra sin.

Las fotos de paisajes tienen un significado

Hay mucho cielo o mar

Los colores fríos como el azul de los cielos, mares o el agua tienen que ver con la tranquilidad y la estabilidad. Si la mayoría de tus fotos incluyen grandes extensiones de cielo azul o agua en estado de calma, representa que disfrutás con la contemplación y la serenidad.

Te gusta fotografiar colores cálidos

Los colores dicen mucho de la personalidad. ¿Tu cuenta de Instagram está llena de colores vivos o eliges filtros azulados? Una imagen puede determinar el estado de ánimo en el momento de tomarla. ¿Por qué podemos tener ganas de fotografiar un campo de flores en lugar de una ciudad gris u oscura? Las razones estéticas de una imagen se relacionan con quien las hace. Por ejemplo, si en la foto hay predominio de colores cálidos (rojo, naranjas, amarillos) significa positivismo, energía y entusiasmo.

Tus fotos tienen movimiento

Algunas personas solo sacan fotos dinámicas o con mucho movimiento: familiares o amigos jugando a las palas en la playa, niños corriendo o gente posando en posiciones divertidas. En estos casos, es palpable el interés por el movimiento y la energía. Se trata de personas inquietas, curiosas y divertidas por naturaleza.

¿No salís en ninguna foto?

Quien no disfruta poniéndose delante de la cámara generalmente es tildado como el tímido del grupo. Y es que muchas personas se niegan a ser fotografiadas escudándose en que no salen bien en las fotos, siempre se encuentran un defecto. Otras simplemente tienen miedo a hacer el ridículo o se sienten incómodas al no saber cómo colocarse. Esto puede indicar que es una persona que prefiere observar a ser observada, pero también inseguridad, vergüenza y desconfianza.

Las fotos que hay en tu celular dicen mucho de vos

Retratar a la familia

¿Sos de las que siempre lleva la cámara de fotos a todas las comidas, cumpleaños y fiestas familiares? ¿No salís en ninguna foto familiar porque siempre estás armada con tu móvil dispuesta a ser tú quien inmortalice el momento? Sentaite afortunado, esto quiere decir que apreciás los encuentros familiares y disfrutas compartiendo momentos con aquellos a quienes amas. Y, además, querés guardarte un recuerdo para la posteridad. Eso sí, de vez en cuando recordá posar junto a ellos, que luego te va a molestar no guardar recuerdos tuyos.

Llevás la cámara siempre encendida

¿Siempre tenés la cámara o el móvil a mano? Está claro que te encanta pasar tiempo con amigos, sos muy sociable y disfrutás inmortalizando tus recuerdos para poder volver a revivirlos cuando repasás tu galería de fotos.