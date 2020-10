El TEST de las casas revelará cómo es realmente tu personalidad

El test de las casas apunta a revelar aspectos desconocidos de tu propia personalidad; solo tenés que elegir qué casa te gusta más y leer los resultados

Según la psicología, tu tipo de casa preferida y sus detalles (bases, puertas, colores, entornos) podría mostrar aspectos importantes de tu vida y tu personalidad.

Observá las casas y elegí inmediatamente aquella que te resulte más atractiva. Encontrá a continuación el resultado de tu elección:

Casa 1: dedicada y perfeccionista

Sos del tipo de personas cuyo lema es "si las cosas se hacen, se hacen bien" y por eso ponés muchísimo empeño y atención en cada uno de tus trabajos, proyectos y aspectos de tu cotidianidad. Esta búsqueda de la "perfección" en algunos casos termina por consumir mucho de tu tiempo y energía y es probable que muchas veces te encuentres prestando gran atención a situaciones que ante los ojos de cualquier persona pasarían inadvertidas.

Tu principal reto es ser consciente de tu tendencia a trabajar más allá de tus límites. Si bien tu trabajo y tus obligaciones son muy importantes, tomarte un descanso y recargar energía te permitirá ser más creativo y eficiente, y esto se traducirá en mejores días y mejor estado de ánimo.

Casa 2: creativa y sentimental

Sos una persona con un nivel de sensibilidad muy especial y desarrollada, lo cual te convierte en una gran observadora, persona creativa, con un sentido especial del orden, la estética, la belleza y muy propensa a tener altibajos emocionales. Sos una persona llena de talentos maravillosos (algunos incluso sin desarrollar completamente) pero esta tan orientada a pensar en aquello que te falta, que comúnmente caés en el error de subestimar tus habilidades.

Por esta razón tu principal reto es confiar más en ti y tus capacidades. En tu caso, un poco de organización, autoreconocimiento y compromiso con tu desarrollo le podría hacer muchísimo bien a tu trabajo, metas y proyectos.

Casa 3: optimista y recursiva

Sos el tipo de persona que está comprometida con la felicidad y las cosas buenas de la vida. Sos el optimista natural que suele ver el vaso "medio lleno" más allá de lo complicadas o enredadas que puedan estar las cosas. También podrías llegar a ser impulsivo, multifacético y tener la tendencia a evadir cosas y situaciones que te resultan molestas.

Tu principal reto es conectarte mas con tu presente (aquí y ahora) y vivir un día a la vez, paso a paso, dado que tu costumbre de vivir tan volcado en el futuro podría generarte miedo y ansiedad. Lo único que realmente tenés es tu presente, así que vivilo plenamente con la alegría e inteligencia que te caracteriza y recordá que es aquí y ahora dónde se construyen las bases de una vida tranquila, prospera y feliz.

Casa 4: habilidosa y arrolladora

Te caracterizás por ser una persona con muchas metas y propósitos en la vida, que sabe muy bien aquello que debe hacer para conseguir lo que desea y que no acepta fácilmente un "no" como respuesta. Sos pragmática, sobresaliente y con mucha energía. Es probable que por estas razones puedas presentar algún grado de adicción al trabajo y de desmedida competitividad, y es justamente ahí donde está tu gran reto.

Recordá que la única competencia posible en tu vida es aquella que libras contigo misma en el propósito de ser cada día mejor persona. Viví con amor, a tu propio ritmo y bajo tus propios principios, disfrutando a cada paso la alegría de vivir. De esta manera tu vida se tornará más feliz, más tranquila e incluso mucho más prospera y satisfactoria.

Casa 5: metódica y analítica

Te caracterizás por ser una persona independiente, innovadora, muy racional e inteligente, que evalúa, planea y pasa por el filtro de la razón la mayor parte de las decisiones que tomas en su vida. Valorás muchísimo el conocimiento y el entendimiento y por esta razón, podrías llegar a evadir todo tipo de actividad o persona que no considerás interesante, pero con el tiempo esta situación podría convertirte en un solitario y es justamente ahí donde radica tu gran reto.

El mundo está lleno de grandes personas, usá tu inteligencia para saber quién puede ser una buena compañía y construí lazos de amistad y confianza. Hablá con sinceridad de tus sueños y necesidades y es posible que te sorprendas, y recordá que tu tendencia a aislarte sólo podría hundirte más en tu propia trampa.

Casa 6: justa y apacible

Sos una persona confiable, simpática y siempre dispuesta a ayudar, que se caracteriza por un constante deseo de crear armonía a su alrededor, evitar conflictos y resistirse y evadir cualquier situación que pueda resultar molesta o incomoda (en casos extremos podría degenerar en apatía y aislamiento).

Por esta razón podrías llegar a ser una persona muy cautelosa y generalmente apegada a los comportamientos rutinarios, deseando mantener una vida estructurada y segura.

Tu principal reto es aprender el valor de la palabra no, ya que podés llegar a aceptar cosas que no querés solo por no desilusionar a los demás. Cuando te propongan algo que no querés hacer es preferible presentar tus argumentos de inmediato en lugar de aceptar en silencio y lamentarlo después. Esto sin duda le hará mucho bien a tu vida, a tu energía y a tus proyectos.