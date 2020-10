¿Qué tipo de personalidad tenés? Elegí un mandala y descubrilo

Las diferencias que existen entre las personalidades de los individuos se manifiestan en diversos aspectos, uno de ellos es la elección de los mandalas

¿Sabías que tu tipo de mándala favorito refleja aspectos importantes de tu personalidad?

Mirá los mandalas y elegí inmediatamente el que te resulte más atractivo o el que llame más tu atención. A continuación buscá su nombre y su significado.

Elegí uno de estos mandalas

1. Personalidad introspectiva

Sos una persona sensible y pensativa. Comprendés mejor el mundo exterior que la mayoría de las personas. No soportés lo superficial, preferís estar en casa leyendo un libro antes que tener que aguantar conversaciones estériles sobre el clima. Esto hace que las relaciones que tengas, aunque no sean numerosas, sean muy profundas, ya que existe una conexión verdadera que para vos es muy necesaria para sentirte en equilibrio. El aislamiento no te asusta en lo absoluto, ya que sabés perfectamente cómo estar a solas y sentirte bien.

2. Personalidad independiente

Definitivamente, no sos como los demás. Exigís libertad e independencia y no creés en el destino, vos sos el dueño de tu propia vida. Nunca imitás a la mayoría, sino que buscás vivir en función de tus propios ideales y creencias, así tengas que ir contra la corriente o crean que eres rara.

3. Personalidad dinámica

Sos una persona extrovertida y espontánea que siempre está dispuesta a correr riesgos para hacer cosas nuevas. Por el contrario, si caés en la rutina, te sentís estancado y como que tu vida no avanza. Tenés una gran capacidad de iniciativa, por lo que te gusta desempeñar un papel muy activo en todo lo que hagas, lo que te convierte en un gran líder.

4. Personalidad objetiva

Sos una persona equilibrada, armoniosa y preferís vivir la vida de forma sencilla y sin complicaciones. Hacés que tus amigos íntimos se sientan seguros y tenés los pies en la tierra. También sos una persona muy amable y cálida que rechaza todo lo extravagante o trivial. No creés en fantasías ni cuentos de hadas y tenés un estilo práctico y elegante.

5. Personalidad profesional

El pragmatismo y la confianza en vos mismo son tus principales cualidades. No confiás en la suerte, sino en la fuerza de tus propias acciones; no dejás nada al azar. Tu visión realista del mundo te ayuda a solucionar los problemas de forma simple y directa. En el trabajo, te suelen confiar tareas importantes porque saben que sos responsable y pueden depender de vos. No te podés sentir satisfecho si no has logrado tus objetivos y tu enorme fuerza de voluntad inspira a los demás a sentirse seguros de sí mismos.

6. Personalidad pacífica

Tu personalidad es prudente y calmada. Hacés amigos con facilidad, pero disfrutás del tiempo a solas, por lo que necesitás alejarte de vez en cuando para estar contigo mismo y sentirte en equilibrio. Para disfrutar de tu espacio, elegís lugares solitarios y bonitos en los que relajarte. Sin embargo, esto no significa que seas una persona solitaria; ¡en lo absoluto! Quiere decir que estás en paz contigo, con la vida y que sabés agradecer todo lo que esta tiene que ofrecerte.

7. Personalidad despreocupada

Divertida, alegre, tu lema es "solo se vive una vez". Te encanta sentirte libre, vivir cada momento al máximo y te abrís a los cambios y todo lo nuevo. Creés que la vida esconde sorpresas en cada paso del camino y tenés un deseo enorme por descubrirlas todas y crecer con el aprendizaje que te ofrezcan.

8. Personalidad despreocupada

Sos una persona soñadora, emotiva y sensible. Creés que no es posible analizar los acontecimientos solo desde un punto de vista racional, así que siempre le hacés caso a tu intuición y tomás en cuenta lo que tus sentimientos digan para tomar decisiones. Por esta misma razón rechazás a las personas frías y extremadamente racionales. No dejás que nadie limite la extensión de tus impulsos y emociones.

9. Personalidad analítica

Sos confiable y determinada. Preferís la calidad antes que la cantidad, por lo que te gusta rodearte de detalles y cosas hermosas que pasan desapercibidas para la mayoría. Valorás mucho la cultura de las personas de tu alrededor y vivís tu vida de forma idealista y siguiendo tu sensibilidad en lugar de lo que te imponga la sociedad.