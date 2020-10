¿Qué significado tiene verte a ti mismo en un sueño?

¿Alguna vez has encontrado a tu Doppelgänger mientras dormías? ¿Crees que significa algo? Esto dicen los expertos sobre tus sueños

De entre todas las cosas surrealistas a las que los seres humanos nos enfrentamos en nuestro día a día, que van desde comprender por qué estamos en este planeta a por qué algunos abrefáciles son de todo menos eso, el mundo de los sueños se encuentra en el top 5.

Cuando hundimos nuestra cabeza en la almohada, dispuestos a descansar para enfrentarnos bien al próximo día, en nuestra mente se tejen cientos de extrañas historias, con personas rescatadas del olvido.

En realidad, si dejamos a un lado el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, estas fantasías que pueblan nuestra cabeza cuando dormimos ayudan a que nuestro organismo se repare. Durante ese momento (en realidad los sueños duran muy poco, unos cuatro minutos) el sistema glinfático se activa hasta diez veces más que durante el estado de vigilia, y eso permite que los residuos de las células cerebrales se eliminen con mayor eficacia. Mientras tanto, nosotros estamos volando o realizando toda clase de actividades surrealistas que jamás se nos ocurrirían estando despiertos.

Todo lo que dicen los sueños sobre vos mismo.

Hay algo tenebroso y excitante en la extraña experiencia de verse a uno mismo, aunque sea solamente en sueños Pero, ¿qué pasa si te encuentras contigo en tu propio sueño? ¿Te ha sucedido alguna vez? Si ya de por sí los sueños son fascinantes y siempre han interesado al ser humano, parece aún más increíble encontrarse con uno mismo. La literatura lo ha tratado frecuentemente: el Doppelgänger, por ejemplo, es ese gemelo malvado que recorre las calles, con tu mismo aspecto físico, y con el que puedes cruzarte algún día. Hay algo tenebroso y excitante en la extraña experiencia de verse a uno mismo, aunque sea solamente en sueños.

Pero, ¿qué puede significar el verse a uno mismo mientras duermes? Algunas interpretaciones se aventuran a explicar que no tienes que temer nada, se trata simplemente de que, inconscientemente (como no podía ser de otro modo) no te encuentras del todo cómodo con la persona que eres. Se trataría de una oportunidad por tanto para cerciorarte de quién eres y observarte de manera más objetiva, desde fuera.

Los sueños tienen muchos paralelismos con las obras de teatro: te colocas en un escenario y observas los posibles resultados Sin embargo, otras personas no están de acuerdo con estas interpretaciones.

Según explica el profesor G. William Domhoff en su 'Investigación de los sueños en medios de comunicación', los desarrollos más recientes en neurociencia sugieren que los sueños son, simplemente, una forma de simulación cognitiva. "Es decir, un tipo de pensamiento que implica colocarse imaginativamente en un escenario hipotético y explorar posibles resultados".

Por tanto, explica, los sueños tienen muchos paralelismos con las obras de teatro, informa 'Mel Magazine'. Domhoff afirma también que, a pesar de todo lo que solemos creer, probablemente no hay ningún 'por qué' detrás de los sueños.

"Algunos tienen un significado psicológico, pero no de la forma abstracta que nos suelen decir. Si sueñas que estás ansioso será porque probablemente lo estás", indica.

Por tanto, con una premisa así, asegura que si tu cerebro juega contigo a que te veas a ti mismo en un sueño, solo significa eso: que te has visto en un sueño.

"Quizá tu cerebro juega con la idea de cómo sería verse a sí mismo desde una perspectiva exterior, utilizando imágenes que están en tu cabeza de cuando te miras al espejo o ves fotos o vídeos tuyos".

Cuando dormimos los residuos de las células cerebrales se eliminen con mayor eficacia. Ahora eres libre de creer lo que prefieras. Si la interpretación de los sueños te parece esclarecedora o te ayuda en tu día a día, adelante, aunque debes tener en cuenta que no hay mucha base científica detrás. Lo único importante es que no le des muchas vueltas o te obsesiones demasiado, tu cerebro está trabajando en lo que necesita, básicamente.