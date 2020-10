Test: lo que elijas revelará algo oculto de tu subconsciente

Hay una región desconocida en nuestra mente a la que solo tenemos acceso de forma fragmentada: el subconsciente. Este test te ayudará a acceder a él

Vivimos bajo la ilusión de que podemos saberlo todo, pero no hay nada más alejado de la realidad. No podemos conocer cada cosa de este universo, que es mucho más vasto de lo que vemos, como tampoco podemos conocernos a nosotros mismos por completo.

Un ejemplo muy fácil para entenderlo son los sueños. ¿Acaso podrías explicar por qué soñás algunas cosas? ¿Podés descifrar tus sueños? ¿Siempre los recordás o se escapan en cuanto te despertás?

Los sueños expresan la existencia de una región desconocida en nuestra mente a la que solo tenemos acceso de forma fragmentada: el subconsciente. Lo que allí se aloja no puede ser entendido por la razón. En el subconsciente no hay reglas, no hay moral, no hay diferencias de tiempo. Lo que está allí fue reprimido en algún momento, por eso no podríamos soportar conocerlo todo.

Sin embargo, hay algunas vías para acceder al subconsciente. Una de ellas son los test que se basan en una elección rápida. ¡Probalo!

Mirá la siguiente imagen y elegí sin pensar uno de sus elementos

Sol

Si elegiste el sol en este test, es probable que en tu subconsciente estén ocultas emociones, sentimientos, afectos que en algún momento hayan sido reprimidos. Quizás haya algo que no te estés animando a sentir, a expresar, o incluso a aceptar. Y eso, seguramente, tenga que ver con los vínculos y el amor, entendido en términos más amplios: no solo el de pareja, sino también los amigos, la familia o incluso tú mismo. Hay algo que sentís y que tu cabeza te dice que no deberías sentir.

Luna

Si elegiste la luna puede que en tu subconsciente existan zonas de oscuridad, pensamientos que no te atreves a asumir, sentimientos que crees imposibles. Todos tenemos aspectos que mantenemos bien ocultos, que no dejamos que porque nos dan vergüenza, y que a veces se expresan en situaciones que no podemos controlar, como cuando queremos decir una cosa pero nos sale otra. Aceptar las zonas más oscuras de nosotros también es una parte importante del propio crecimiento.

Destellos

Si escogiste los destellos probablemente en tu subconsciente exista algo de tus vínculos que no deseas ver pero que, sin embargo, se te presenta una y otra vez. Quizás sea algo sobre tu familia, la relación con tu madre, tu padre, o ambos. Algo que aún no está resuelto, que te enoja, que te angustia, y que no te atreves a mirar. Cuanto menos lo hagas, más empujará por hacerse visible hasta que puedas atravesarlo.