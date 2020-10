Test: ¿querés saber qué te falta para encontrar el amor?

Esta es una pregunta que muchos se hacen y que todavía no han podido responder; es por eso que se inventó este test psicológico

En alguna medida, todos necesitamos encontrar el amor. Pero a veces, encontrarlo toma más tiempo del que esperábamos, y entonces comienzan las dudas. ¿Hay algo mal conmigo?

En realidad no sos vos el problema, sino las circunstancias. Todos tenemos las cualidades para ser amados, desde el momento mismo en el que somos seres humanos.

Sin embargo, puede que sin querer no estés generando las situaciones propicias para encontrar a esa persona especial. Entonces, ¿qué podés hacer?

Las respuestas de este test

El espacio

Si lo que viste fue el espacio, lo que te falta para encontrar el amor es tener más seguridad en vos mismo. Te cuesta demasiado ver tus propias cualidades aunque siempre las ves en los demás.

Mirá a tu alrededor un momento. Allí por todos lados hay personas que te quieren y se preocupan por vos, y no lo hacen por caridad, sino porque realmente valés la pena. Porque tenés tantas virtudes que te hacen una persona única que a veces parece que vos sos el único que no las ve.

¡Empezá a valorarte de una vez! Verás cómo, cuando empieces a quererte un poco más, encontrarás alguien que te quiera tal y como sos. Pero no debés tener miedo a mostrar la persona que sos en realidad.

Un remolino

Si viste un remolino yendo hacia el centro de la imagen, lo que te falta para encontrar el amor es salir un poco de vos mismo y de tus problemas.

Es cierto, la vida no es sencilla, trenés muchas cosas que resolver y otras tantas que te gustaría cambiar.

Pero a veces te encerrás tanto en ellos que te olvidás que la vida pasa por otro lado. No se trata solamente de obedecer, de ser correcto, de hacer lo que todos esperan de vos. ¡También tenés que dejar tiempo para lo que de verdad te gusta!

Cuando logres abrirte a experiencias nuevas, y conectar con lo que te hace bien, verás cómo descubrís que a tu alrededor había un montón de magia que no estabas logrando ver. ¡Allí también está tu verdadero amor!

Un corazón

Si viste un corazón en el centro de la imagen lo que te falta para encontrar el amor es dejar de idealizar un poco. Mirá, el amor es algo maravilloso pero no es solo color de rosas. Y a veces te dejás llevar demasiado por tus fantasías y te olvidás de que el amor real en muchas ocasiones es otra cosa.

Quizás esa persona especial está ahí, justo frente a tus ojos, y no la estás mirando porque solo esperás encontrar un príncipe azul de película de Disney. Y, ¿sabés? La verdad es que nunca encontrarás a alguien perfecto, porque nadie es perfecto.

No malentiendas, eso no quiere decir que te conformes, pero sí que aprendas a mirar a las personas con lo que son y a amarlas no solo en sus virtudes, sino también y especialmente con sus defectos. Cuando logres hacer ese clic entenderás que el amor está más cerca de lo que pensás.