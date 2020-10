¿Cuál es la edad de tu alma? Hacé este test y conocé la respuesta

Más allá de la edad que diga el calendario, es posible tener un alma joven o un alma vieja, y para conocer cómo es la tuya esta es la prueba ideal

¿Alguna vez te has preguntado qué edad tiene tu alma? ¿Sabés la importancia de esa pregunta?

Muchas personas creen que solamente tenemos una vida, y que, cuando se acaba, ya no hay más nada. Sin embargo, muchas tradiciones tienen el concepto de que el alma persiste, y puede vivir muchas vidas.

Aunque vos no lo sepas, podés tener un alma joven, es decir, que apenas ha empezado a transitar el camino del mundo; o un alma vieja, que guarda dentro de sí la sabiduría de cientos de vidas pasadas.

¿Cuál es la tuya? Esta foto puede demostrártelo. Mírala atentamente y conocete:

Si viste una chica

Tenés un alma joven, que atraviesa apenas los primeros pasos en el mundo terrenal. Sos alguien que se deja sorprender por el mundo, que siempre le encuentra el lado positivo a las cosas y a quien todo le sorprende.

No cargaás con tantas malas experiencias antiguas, y por eso puede que seas un poco ingenuo a veces. Te entregás por completo a las cosas y a las personas, incluso a riesgo de salir lastimado. Para vos, es importante sentir y amar con todo lo que tenés.

Lo mejor es que tenés una curiosidad insaciable, y siempre tenés ganas de perseguir nuevos objetivos. Lo malo es que podés equivocarte más seguido; tu alma está en etapa de aprendizaje.

Si viste una anciana

Tu alma ya ha atravesado mucho camino para llegar hasta aquí. Seguramente sos la clase de persona que más de una vez se siente fuera de lugar: sos alguien demasiado sabio para tu edad, y no te gustan las mismas cosas que a todos.

Eso tiene una explicación, y es que ya has atravesado por todo eso. Tu alma es cuidadosa, dado que ya se ha lastimado. Sos una persona que se cuida, se respeta y, ante todo, sabe lo que quiere y lo que necesita y se enfoca en eso.

No perdés el tiempo con cosas que no tienen valor. Vos ya has aprendido a distinguir lo importante de lo superfluo y sólo te enfocás en lo esencial.

Puede ser que la vida te resulte menos interesante que a las almas jóvenes, pero corrés con una ventaja: estás mucho más cerca de alcanzar la verdadera plenitud.