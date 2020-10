Test: el primer animal que veas reflejará cómo sos en verdad

Este test propone mirar la imagen, recordar el primer animal que se haya distinguido y luego leer los resultados que se detallan a continuación

Dentro de nuestra personalidad y subconsciente se esconden cientos de pulsiones. El psicoanálisis considera a la pulsión como la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, que al ser alcanzado se descarga. La idea trata sobre algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto.

Así es como funciona este test, donde el primer animal que puedas distinguir en la imagen que te presentamos a continuación va a determinar tu pulsión y a revelar lo que tu subconsciente esconde.

Mariposa

Si viste primero a la mariposa es porque te sentís identificado con su apariencia. Sabés que la vida es para ser disfrutada pero quizá a veces te excedas un poco en temas del placer. Positivo por donde se te mire, sos más feliz que el resto y afrontás los problemas siempre con una sonrisa.

Paloma

Está asociada con la paz y la esperanza. No sos alguien que vaya a aprovecharse de los demás y eso a veces te pone en situaciones innecesarias pero por suerte no sos una persona frágil y sabés llevarlo. No te dejás vencer con facilidad y si te proponés un objetivo vas a intentar cumplirlo a pesar de las dificultades que se puedan presentar.

Lobo

Si viste primero al lobo es porque tenés características similares a las de este animal, que es reservado, astuto y fuerte que ama a su manada sobre todas las cosas. La diferencia primordial entre el lobo y el perro es que el círculo social del lobo es mucho más cerrado y exclusivo. Preferís pocos pero verdaderos amigos y tu intimidad la compartís solo con ellos.

Los demás suelen ver en vos un líder innato, por tu enorme poder de razonamiento, tu personalidad muy fuerte e imponente y porque no sos una persona a la que se pueda engañar fácilmente.

Águila

Este animal representa la libertad por excelencia. Extrovertido y con una personalidad independiente. Tu característica principal es la sinceridad y siempre das lo mejor de vos para cumplir tus objetivos.

Perro

Los significados de este animal, como no podía ser de otra manera, son la familia y la lealtad. Al ser una persona que confía fácilmente en los demás muchas veces estas expuesto a que te estafen o te mientan. Tu amabilidad puede generar en los demás la falsa idea de tener en frente a una persona débil, pero eso no es así. Tu solidaridad desinteresada hacia los demás te convierte en una persona a la que todo el mundo quiere tener como amigo.