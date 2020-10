¡Qué dolor! Le pisan los testículos en el medio del partido, sale con el pantalón ensangrentado y el video se hace viral

El fútbol es un deporte de contacto y hay lesiones que son muy comunes como los desgarrados o hasta las fracturas. Sin embargo, un defensor dejó todo en la cancha y sufrió una lesión muy poco probable en los testículos.

El marcador central del Flamengo, Gustavo Henrique sufrió una lesión durísima por parte de un rival en el clásico del torneo brasileño contra el Corinthians. El jugador fue a disputar una pelota y terminó siendo pisado en sus testículos por un rival.

Lo peor fue lo que vino luego cuando Henrique tuvo que salir del campo de juego sustituido por el fuerte golpe que había recibido. En las imágenes se puede ver como el jugador se retira rengueando con pantalón blanco lleno de sangre en la zona de los testículos.

Tras el partido, que terminó 5 a 1 a favor del Flamengo, el cuerpo médico del club informó que Gustavo Henrique padece un "trauma" en los testículos por el fuerte pisotón. El jugador será baja para los próximos partidos pero se recupera con normalidad. Habrá que ver cuándo volverá a las canchas para jugar con normalidad.

Sin dudas que la lesión que sufrió en el clásico del fútbol brasileño Henrique es una de las lesiones más inesperadas y raras en el fútbol. Su imagen saliendo con los pantalones llenos de sangre se viralizaron en las redes sociales y más de uno pegó un grito en el cielo por el dolor que habrá sentido el defensor.

El central brasileño, de 27 años, tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera mitad tras producirse un corte en un testículo. Pese a que en un principio optó por cambiarse el pantalón para seguir jugando, la sangre no paraba de brotar y el defensor de Flamengo fue sustituido en el minuto 39 por Domènec Torrent para evitar males mayores.

Gustavo Henrique abandonó el campo entre lágrimas pocos minutos después de que Robeira adelantara al Mengao, llegando con 0-1 al descanso. Los goles de Vitinho, Souza, Bruno Henrique y Diego completaron la goleada pese al gol local de Gil mediada la segunda parte.

Tras el encuentro disputado en Río de Janeiro, el cuerpo médico del 'Fla' aseguró que el defensor Gustavo Henrique sufrió una trauma en la zona baja. Sin embargo se excusaron de dar más detalles sobre la gravedad de la lesión sufrida.

Como es habitual en estos casos, las redes sociales rápidamente se hicieron eco de lo sucedido, especialmente porque se trató de un partido disputado entre los dos clubes más populares de Brasil.

O Gustavo Henrique do Flamengo saiu do jogo com o testículo sangrando. O cara é um guerreiro só de aguentar essa dor, se fosse nas minhas bolas eu já teria desmaiado pic.twitter.com/C45yokZxgK — La Furia Brasil ???????? (@LaRojaBR) October 18, 2020