Este test de los garabatos te dice cómo superar tus mayores miedos

Este nuevo desafío le plantea al usuario que elija uno de los dibujos, los que están directamente relacionados a cómo superar sus mayores temores

En esta cuarentena, miles de usuarios de Internet se toman un rato para realizar uno de los desafíos planteados en los tests psicológicos.

Este es uno de los casos. Se trata de tener que elegir uno de los seis garabatos que aparecen en el siguiente dibujo, y que están directamente relacionados a cómo superar tus mayores miedos.

Garabato 1

Temés confiar en las personas porque no hay nada que te duela más que una frustración en cualquier aspecto de la vida. Te sentiste traicionado en demasiadas ocasiones y no querés sufrir nuevamente, por lo cual te cuesta mucho creer en el resto. No tenés que crear tantas expectativas sobre las acciones de los demás.

Garabato 2

Tenés un gran temor a quedarte solo, porque algunas personas a las cuales te apegaste demasiado ya no están con vos. Tratar bien a los demás ayudará a que estés siempre con compañía. No te olvides de aquellos que realmente vale la pena tener a tu lado.

Garabato 3

La opinión de los demás te modifica muchísimo y para mal. A veces debés pensar un poco más en vos mismo, sin pensar en lo que podría suceder si rechazás algo. El egoísmo no es tuyo si la otra persona se ofende, es de él o ella.

Garabato 4

El temor a correr riesgos es moneda corriente en tu vida, y debés animarte a vivir un poquito más, a desafiar algunas costumbres. Tenés que replantearte si estás realmente conforme con cómo llevas tu vida hasta el momento, y si no lo estás, cambiar algo.

Garabato 5

El temor a la falta de reconocimiento es algo a lo que prestás muchísima atención, sobre todo en tu ambiente laboral. Trabajar todo el tiempo no le hará bien a tu salud, y dedicá un poco de tiempo a la satisfacción persona… todo llegará en el momento indicado.

Garabato 6

Volver a amar es uno de tus mayores temores, pero no desistas solo por el hecho de que un noviazgo o un matrimonio no funcionó como esperabas. Nunca sabés cuando el destino pueda poner el amor nuevamente delante tuyo.