¿Qué dirección de la brújula elegís?: este test emocional marca hacia dónde va tu vida

¿Hacia dónde estás siendo arrastrado actualmente? Solo elegí una de las direcciones y vas a descubrir a dónde se dirige tu vida y en dónde necesitás estar

¿Hacia qué dirección se dirige tu vida en estos momentos? Este test emocional te puede ayudar a descubrirlo.

El Feng Shui es una herramienta que te ayuda a encontrar estabilidad emocional y apoyo donde tu vida más lo necesita.

Solo elegí una de las direcciones y abajo vas a poder ver lo que dice sobre tu vida, a dónde vas y dónde necesitas estar.

Norte

El norte está asociado con la necesidad de independencia y espacio para pensar claramente sin distracciones. Podés encontrarte atraído hacia prácticas espirituales y meditación. Si elegís esta dirección, es un buen momento para pasar más tiempo solo, vaciar tu mente de las preocupaciones diarias y permitir que la inspiración ingrese a tu interior.

El nuevo propósito de tu vida está esperando y hasta que lo aceptes, es probable que te sientas inquieto e insatisfecho con tu vida diaria. Esta dirección también ayuda a la recuperación de enfermedades y heridas emocionales.

Si este mensaje resuena con vos, pasá unos minutos meditando todos los días y sentate mirando hacia el norte.

Noreste

Estás buscando la energía del noreste que es útil si querés sentirte más motivado o tener un sentido más claro de la dirección en la vida. ¿Te sentís atrapado en una rutina? Si es así, es necesario un cambio porque te ayudará a recuperar tu eje.

Es hora de tomar algunos riesgos. Incluso si no sabes qué es lo que querés hacer o dónde empezar, hacé algo, cualquier cosa. Salí de las rutinas, hacé un curso loco, llamá a viejos amigos, enviá tu CV a la compañía de tus sueños, etc. No necesitás una solución final perfecta, solo comienza con el cambio.

Si este mensaje resuena con vos, dedicá unos minutos a meditar todos los días y sentate de frente.

Este

El este está asociado con la expansión. Si elegís esta dirección, empezás a sentirte más ambicioso con respecto a la vida. Es un buen momento para comenzar un curso que te conduzca a una empresa que gane dinero, o para iniciar o expandir un negocio.

No dejes que el miedo se interponga en tu camino, el entusiasmo y la confianza cada vez mayor te llevarán a donde necesitás ir. Se paciente, no esperes el éxito durante la noche, disfrutá el viaje de exploración. ¡Aprovechá toda tu energía (incluida la impaciencia) para hacer algo mejor con tu vida, enfocala en una dirección e impresioná a todos!

Si este mensaje resuena con vos, pasá unos minutos meditando todos los días y sentate mirando hacia el este.

Sudeste

Al buscar la energía del sudeste, intuitivamente sabés que es hora de dar alas a tu imaginación. Te estás moviendo a una fase altamente creativa, por ejemplo, es un buen momento para escribir un libro, tomar un curso, aprender un idioma, expresate y dejá que tu alma cante. Es hora de hacer tus sueños realidad.

Protegete de las críticas porque, por muy bien intencionadas que sean, solo te detendrán. La energía del sureste también está relacionada con las relaciones. Aquellos que son solteros pueden atraer una relación con esta energía. Los que vivan juntos un rato hablarán sobre el matrimonio (¡es hora!)

Si este mensaje resuena con vos, dedicá unos minutos a meditar todos los días y sentate mirando hacia el sudeste.

Sur

Podés sentirte agotado por ciertas situaciones y/o por otras personas. ¡Al buscar la energía del sur, tu cuerpo te está diciendo que te despiertes! Es hora de devolver la pasión y la positividad a tu vida. Olvidate de permitir que la vida pase, en lugar de ello, hacete cargo y marcá el ritmo.

Conocé nuevas personas (o cambiá lo que hacés con las personas que conocés): creá nuevas situaciones. Al hacerlo, no solo estás existiendo, sino que estás creando tu vida. No aguantemos nuestra vida, vivámosla. En la escala de tiempo cósmica nuestro tiempo aquí se ha ido en un instante. ¡Sé valiente y viví cada minuto con pasión!

Si este mensaje resuena con vos, pasá unos minutos meditando todos los días y sentate mirando hacia el sur.

Sudoeste

Enfoque, enfoque, enfoque. La energía del sudoeste consiste en adoptar un enfoque práctico de la vida. Establecer objetivos a largo plazo y trabajar constantemente hacia ellos. Es una señal para bajar la cabeza, trabajar duro, ahorrar dinero y aumentar las habilidades. No te distraigas con los placeres fugaces.

Es un momento para desarrollar relaciones de trabajo a largo plazo y amistades. Los buenos valores pasados de moda son recompensados, cuidando la familia, estando allí para los amigos, ganándose el respeto de los compañeros de trabajo, apreciando las cosas que el dinero no puede comprar. Al hacerlo, lograrás una calidad de vida que es extraordinaria.

Si este mensaje resuena con voso, dedicá unos minutos a meditar todos los días y sentate mirando hacia el sudoeste.

Oeste

El oeste está asociado con el romance y, con mayor frecuencia, una nueva relación o llevar una relación existente al siguiente nivel. También es un aviso para pasar tiempo con tu pareja, relajate y divertite más (¡dentro y fuera del dormitorio!).

Para aquellos que no se preocupan por el romance, el oeste también se asocia con recibir préstamos, respaldo financiero, conseguir un nuevo trabajo o comenzar un negocio. Por lo tanto, al elegir esta dirección, estás enviando la intención correcta al Universo para aumentar tus perspectivas financieras.

Si este mensaje resuena con vos, dedicá unos minutos a meditar todos los días y sentate mirando hacia el oeste.

Noroeste

Si esperás ascender, asumir mayores responsabilidades o solicitar un trabajo, es natural que subconscientemente aproveches el poder del noroeste. Esta energía te ayuda a parecer autoritario, digno de confianza y en control. Usá tus instintos y percepciones para saber cuándo es el momento adecuado para hacer un movimiento.

Si te atrae el noroeste, te guían para tomar el control de tu vida, salir al mundo y lograr el éxito material, pero debés mantener tu autoestima e integridad intactas. Solo trabajá, o hacé, lo que se sienta bien con tu conciencia.

Si este mensaje resuena con vos, dedicá unos minutos a meditar todos los días y sentate mirando hacia el noroeste.