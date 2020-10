¿Sabés cuál es tu mayor fuerza oculta? Este test te ayudará a descubrirlo.

Muchas veces, la vida nos pone en situaciones que creemos que no podremos manejar pero algo surge desde nuestro interior que nos ayuda a intentar superarlo

Nos encontramos ante conflictos que parecen imposibles de resolver, tenemos de pronto cientos de responsabilidades todas juntas, y todo alrededor parece irse al demonio. Sin embargo, seguimos aquí. De pie. Tirando para adelante gracias a nuestras fortalezas ocultas.

Este test te dirá cuál es. Sólo debés elegir la figura con la que te sientas representado: la respuesta te indicará cuál es tu fuerza oculta.

Intuición

Si algo te mantiene despierto en esta vida, es tu intuición. Aunque las cosas parezcan imposibles de resolver, de algún modo das en la tecla. Seguís tu corazón, y terminás descubriendo cuál es el mejor camino a seguir.

Tenés como un sexto sentido que te permite encontrar la salida hasta de las situaciones más oscuras. No lo dejes de lado, aunque dé miedo, porque siempre te llevará por la senda adecuada.

El amor

Tu fuerza oculta es tu capacidad de amar. De respetar a los demás, darles amor y siempre brindar lo mejor de vos.

A veces sentís que eso en realidad es una debilidad. Puede que sientas que nadie te devuelve todo el cariño y la comprensión que brindás. Pero la verdad es que es tu corazón puro lo que te mantiene en pie. Nunca dudes de que ser una buena persona es el mejor camino.

Inspiración

En tu mente abunda la imaginación, la curiosidad, el sentido de la estética y la creatividad. No siempre las mostrás, pero esas características son tu fuerza oculta: ese poder que te conecta con el mundo en los momentos difíciles.

Lográs sanar cuando conectás con tu inspiración, por eso es muy importante que te des momentos para disfrutar de ella.

Inteligencia

Tu inteligencia siempre logra sacarte de apuros. Esa es tu fuerza oculta, es el poder que te permite en cualquier circunstancia encontrar respuestas y soluciones.

No sos una persona que pierde la calma con facilidad, y sos consciente de que si algo pueden pensarse, puede hacerse. Sos capaz de captar detalles de tu entorno, incluso detalles que son imperceptibles para otros, y de usarlos a tu favor.

Tenacidad

Si algo te mantiene en pie es tu tenacidad. Sos capaz de seguir adelante pase lo que pase, pues cuando tienes un claro objetivo, a ti no hay nada más que te importe.

Puedes ser un poco tozudo y eso es, justamente, tu fuerza oculta: no te dejás intimidar ni confundir por nadie. Sabés lo que querés, cómo lo querés, y si un plan para conseguirlo falla, intentarás uno nuevo. Tu voluntad es inquebrantable y siempre te guía.

Mente sana

Tenés la capacidad de mantener tu mente sana sin importar lo que pase alrededor. A veces perdés la calma, pero enseguida encontrás las herramientas para conectar con tu interior: con tus pensamientos y emociones.

Por eso, lográs procesar lo que te sucede y salir adelante. La mente sana no significa que no sufras, que no tengas a veces miedo o ansiedad. Pero entiendes que esas sensaciones son pasajeras y que no modifican tu esencia.