Test visual: lo que veas te dirá cuál es la primer impresión que tiene un desconocido al verte

Seguramente en más de una oportunidad te preguntaste qué piensan los demás cuando te ven. Si querés saberlo, hacé este desafío y te vas a sorprender

Siempre sucede que al ver a un desconocido, sobre el que no sabemos absolutamente nada, nos creamos una "primera impresión" a partir de su gestualidad, su forma de moverse, de mirar o de hablar.

Pero eso no es todo. A esto podemos sumarle que hay algo que no podemos definir bien, que nos genera confianza o desconfianza, agrado o incomodidad respecto a esa persona.

No siempre esa primera impresión es correcta, Puede suceder que cuando miramos a otro que no conocemos, proyectemos inconscientemente sobre ese individuo nuestros miedos y prejuicios. De esta manera, sin proponérnoslo, podemos ubicar a alguien en un lugar al que no pertenece, o adjudicarle características que creemos que vemos pero que en verdad tienen otra razón de ser.

Frente a esto: ¿alguna vez te preguntaste qué piensan los demás cuando te miran?, ¿cuál es esa "primera impresión" que tienen de vos?

Si querés saberlo, simplemente resolvé este test.

Si tu respuesta fue "columnas"

Si lo primero que viste fueron columnas o pilares, posiblemente cuando las demás personas te vean piensen que eres seguro de vos mismo. Algunos pueden llegar incluso a decir que sos un poco soberbio o rígido, pero es por tu postura. Parecés fuerte y decidido, pero en el fondo tenés tu emocionalidad, solo que es cuestión de confianza mostrarla y eligís ir paso a paso.

Si tu respuesta fue "personas"

Si lo primero que viste en la imagen fueron personas mirándose entre sí, lo que primero ven de vos seguramente sea tu carácter. Tenés una personalidad que resalta y eso llama la atención, no pasás desapercibido. Puede que sea por simpatía, por sensibilidad, por excentricidad o por otro rasgo que se te note en tu forma de hablar y moverte. Lo que es claro es que eso que los demás ven de vos es un "parte aguas": a algunos los acerca mucho y a otros, los repele.

Si tu respuesta fue "columnas y personas"

Si tu respuesta fue que en la imagen las columnas y las personas se ven de forma conjunta posiblemente lo que los demás vean de vos es que sos una persona interesante. Puede ser por tu postura física, por tu forma de mirar o por la gestualidad de tu cuerpo. Pero hay algo que transmite una especie de misticismo, o un aire misterioso que en algunas personas puede funcionar como un imán de seducción.