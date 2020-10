Elegí qué puerta abrir y sabrás rasgos profundos de tu personalidad

Con este nuevo test de personalidad vas a poder conocer algunos aspectos profundos que hay en tu forma de ser. ¿Te animás a hacerlo?

Este nuevo test de personalidad es muy sencillo de hacer. Simplemente tenés que mirar las 6 puertas que aparecen arriba y elegir cuál te gustaría abrir. Una vez que lo hayas hecho, buscá abajo qué significa.

Puerta 1

Sos una persona muy tranquila y que vive feliz sin esperar demasiado. Cuando te pasa algo bueno no sos muy efusivo y cuando te pasa algo malo sabés cómo superarlo. Es por esta actitud positiva que tu familia y amigos te quieren tanto

Puerta 2

En este caso sos una persona que no vive contenta. Sos muy sociable, amable y honesto, pero a veces también un poco infantil y te cuesta seguir las rutinas y cumplir con las obligaciones que tienen los adultos.

Puerta 3

Si elegiste esta puerta probablemente haya algún evento de tu vida que te marcó para siempre y su recuerdo no te deja ser del todo feliz. No necesariamente tiene que ser algo grave, pero el hecho de que siga dentro de tu mente te perjudica en algunas cosas de tu día a día.

Puerta 4

Sos una persona que no se puede quedar quieta en un lugar y que siempre está buscando nuevas aventuras. Sentís que la vida es corta y tratás de aprovechar cada día, aunque a veces podés meterte en situaciones complicadas. Es importante disfrutar, pero siempre siendo responsable.

Puerta 5

Sos una persona fría y triste, que prefiere estar sola antes que con mucha gente. Tenés objetivos en la vida, pero por algún motivo a veces no tenés la fuerza necesaria para tratar de llevarlos a cabo.

Puerta 6

Cuando estás con otras personas sos el alma de la fiesta y alguien que ciertamente no pasa desapercibido. Pero cuando estás solo estás más tranquilo y te gusta relajarte. Está bueno ser positivo y alegrar a los demás, pero acordate que esto no tiene que ser forzado. Si no lo sentís, no trates de ser así.