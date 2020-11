Test de los 60 segundos: elegí una persona y descubrí aspectos de tu estado emocional

Este es un test rápido ideado por el psicólogo británico Pip Wilson, quien lo desarrolló inicialmente para averiguar el nivel de adaptación de los niños en edad escolar luego de sus tres primeros años en la escuela. Pasado un tiempo descubrió que los resultados eran también válidos en adultos, los cuales podían revelar, entre muchos aspectos de la personalidad, su estado emocional.

Para ello tenés que elegir una figura que te represente en este momento y luego otra que represente a dónde querés llegar. Aquí abajo están los resultados.

Esta es la imagen para hacer el test

Figuras 1, 3, 6, 7: quizás te hayas dado cuenta que todos se encuentran escalando el árbol. Esto refleja que sos alguien muy valiente que quiere llegar a cumplir sus aspiraciones y no se asusta fácilmente con los obstáculos que el camino presenta.

Figuras 2, 11, 12. 18, 19: sociable y bondadoso. La gente que te rodea te ve como alguien en quien confiar, buscan tus consejos y sabes hacerte respetar.

Figura 4: conformista. se sientan a esperar y no te esforzas por alcanzar el éxito. No tenés grandes metas y vivís al día. No dependés de nada ni de nadie para sentirte realizado, lo que te permite vivir sin ansiedad o frustraciones.

Figura 5: puede reflejar que estás en un periodo de trabajos excesivos. Te está costando mucho reponer energía. No permitas que tu cuerpo y mente decaigan.

Figura 8: introvertido. Valorás más tu espacio y tiempo a solas que compartir vivencias con quienes te rodean.

Figura 9: sos muy divertido y los demás te consideran como el alma de la fiesta. Contagiás fácilmente alegría a quienes comparten tiempo con vos.

Figuras 10, 15: te adaptas fácilmente a cualquier situación, pero también sos muy conformista. Sabés adaptarte a las situaciones que te rodean y lográs sacarle provecho para crear una vida cómoda a partir de ello. Es probable que seas una persona muy sonriente y que requiere poco para ser feliz.

Figuras 13, 21: la comunicación con los demás no es lo tuyo. Sos un tanto retraído y es probable que pases por largos períodos de depresión y aislamiento.

Figura 14: hay un giro emocional que te hace sentir desvalido y en descenso personal. Puede que estés pasando por un período de soledad, haciendo de tu propio estado una amenaza para vos mismo.

Figura 16, 17: tu sostén es tu compañera de viaje y viceversa. Te sentís muy unido a esa otra persona y te consideras indispensable en la pareja. Aprende a caminar a un lado y no debajo o encima de ese otro.

Figura 20: sos alguien que a través de sus esfuerzos ha llegado muy lejos. Líder por naturaleza. Por lo general, quienes te rodean, te ven como un referente.