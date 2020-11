Este sorprendente test psicológico te cuenta qué deseás en lo más profundo de tu ser

Contactarse con lo que realmente nos apasiona no siempre es fácil; este test te ayuda a descubrir qué es lo que realmente deseás con todas tus ganas

Contactarse con lo que realmente nos apasiona, nos motiva y fortalece no siempre es fácil. Muchas veces los miedos son grandes y nos desvían del camino.

Usá esta imagen para descubrir qué es lo que deseás con todas tus ganas pero, tal vez, no te animás a asumirlo.

¿Qué ves primero en esta imagen? La respuesta indica qué deseás en el fondo de tu ser

La imagen para conocer los resultados del test

Una cerradura

Si lo que ves primero es una cerradura quiere decir que estás en una etapa de tu vida en la que deseás ser amado, contenido y sentirte cuidado. Buscás un vínculo afectivo que sea auténtico, transparente, honesto y puro. Querés entregarte y abrir tu corazón, sabiendo que no serás lastimado y que tus sentimientos serán correspondidos en la misma medida.

Una mujer

Si lo que ves primero es una mujer lo que deseás profundamente es establecerte y crecer, echar raíces y afianzar el rumbo de tu vida. Es momento de apostar todo por el camino que has elegido y poner todas tus energías en tus proyectos para que se desarrollen y afiancen. Necesitarás paciencia para esperar que las cosas den sus frutos pero habrá valido la pena porque el aprendizaje te habrá convertido en alguien más sabio y fuerte.

Un ojo

Si en cambio, lo que ves primero es un ojo, debés lanzarte hacia la búsqueda y la experimentación. Has descubierto que la vida es una aventura que necesitás vivir, querés salir al mundo y descubrir lo desconocido. La comodidad del hogar y de lo seguro te han dado la confianza necesaria para echarte a volar y trazar tu propio camino, aunque no sepas bien cuál será el punto de llegada. Lo que importa es el viaje, no tenés apuro en llegar al próximo destino, sino que querés descubrir lo que la vida puede ofrecerte.