¿Qué piedra elegís?: tu respuesta describirá con precisión tu situación en la vida

Desde la antigüedad, las personas han asociado propiedades asombrosas a las piedras. Se cree que pueden influir y corregir el destino de una persona. Fijate si las imágenes de piedras pueden decir lo que solo vos sabés.

Cómo hacer el test

Para poder hacer esta prueba y conocer los resultados es necesario seguir estos pasos:

Creá un espacio de silencio, solo necesitás entre 3 y 5 minutos

Cerrá tus ojos

Abrilos y mirá la foto de las piedras

Elegí la piedra que más te guste

1. Malaquita

Esta es la piedra del cambio. Ahora no es la etapa más fácil, pero después de tus lecciones, te volverás más sabio, más fuerte y obtendrás una experiencia invaluable de comunicarte con la gente, aprenderás a comprender a los demás.

Y también, la malaquita es una piedra que trae prosperidad y abundancia, así que cualquier evento que esté sucediendo ahora, todo se trata de dinero. ¡Tendrás exito!

2. Piedra solar

Estás pasando por un período extraordinario que recordarás como una de las partes más emocionantes de tu vida. Abrite y disfrutá de las oportunidades que surjan. Mucho dependerá de tu estado interior.

Si tenés problemas, recordá que siempre tenés media cucharadita de fuerza.

3. Howlita

Howlite es una piedra de conexión con el mundo espiritual. Hay un período de crecimiento espiritual en tu vida, es bueno que practiques meditación, yoga. Prestá atención a las señales que envía el universo.

Recordá que no estás solo. Escuchá tu intuición: ahora está más activa que nunca. Y esta piedra también predice el embarazo. Entonces, si estás planeando tener hijos, la suerte está de su lado.

4. Opalita

Ahora buscá tranquilidad. La fatiga últimamente te recuerda cada vez más al descanso. Has planeado mucho, pero prácticamente no hay energía para la implementación. Pero esto no significa que debas abandonarlos, más bien, debés admitir honestamente que los planes deben corregirse. Todo será, pero más tarde.

Ahora es importante que cambies, hagas lo que te guste, te mimes con procedimientos agradables. La relajación comienza con el cuidado del cuerpo.

5. Obsidiana roja

El período de "cortar el pasado negativo". Ha llegado el momento de dejar todo lo que había en el pasado - quejas, reclamos, pérdidas - para dejarlo en el pasado, esto no tiene lugar en tu futuro. Tu subconsciente está tratando de hablarte, pero no podés oírlo. Porque no podés detener la voz interior de los reclamos de ninguna manera. Estás constantemente dando vueltas en tu cabeza, y cómo podría ser, detenete y aceptá el presente.

¡Pronto te convencerás de que no vale la pena renunciar a tu pasado! No te compares con los demás, ¡sos único y valioso!

6. Jaspe dálmata

No es el período más fácil que estás viviendo ahora, solo necesitás relajarte y calmarte. Hay una salida a cualquier situación. Pero para encontrarlo, es importante mirar lo que está sucediendo desde todos lados y, preferiblemente, desde lejos. Paso atrás. La mejor acción para vos en este momento es no hacer nada.

Dirigí su atención a tus seres queridos, familiares y amigos, es allí donde encontrarás el apoyo que tanto necesitás y estarás lleno de energía.