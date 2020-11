Insólito: registran en video a una moto de agua circulando por Panamericana

Acaba de viralizarse el video de un hombre circulando por la Panamericana en una moto de agua con ruedas. Acceda a las insólitas imágenes

El video, registrado desde un vehículo particular, fue tomado sobre la colectora de la autopista, a la altura de la avenida Edison, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

Insólito: una moto de agua circulando por Panamericana

Si bien la persona lleva casco y la moto de agua está patentada la Ley de Tránsito 24.449 prohíbe circular por la vía publica con vehículos que no estén homologados (caseros, ensamblados) para tal fin. En este caso, la carrocería de una moto de agua sobre el chasis de una moto.

El artículo 34 de la Ley establece que "Las características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia".

La norma también detalla que "Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes".

Asimismo, el artículo 77 establece como falta grave la conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo.

Un monopatín suelto en la Panamericana

Un hombre que iba en monopatín eléctrico a 100 kilómetros por hora por la Autopista Panamericana y que había hecho lo mismo en julio pasado, fue detenido en las últimas horas por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Se trata de un hombre de 45 años que fue detenido a la altura del partido de San Isidro, por dos agentes motorizados, quienes lo demoraron, le labraron la infracción por circular por una autopista con un vehículo no autorizado y lo escoltaron hasta un lugar seguro, fuera de la autopista.

En julio pasado se había viralizado un video en el que se veía a una persona conduciendo un monopatín eléctrico a unos 80 kilómetros por hora en la Autopista Panamericana. Por la pecualiaridad de la acción y la coincidencia del trayecto, las autoridades suponen que el detenido ahora es la misma persona. A continuación, el clip:

Un infractor con antecedentes

Según un comunicado de la ANSV, el conductor tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y una licencia de conducir automóviles emitida por el Gobierno porteño.

Además, se indicó que tiene una deuda de 40.000 pesos por diversas faltas de tránsito en la Ciudad, como exceso de velocidad, forzar barreras de peajes y estacionar sobre la vereda, todas cometidas con un automóvil de marca Audi.

También se informó que el hombre tiene condenas en estado de ejecución por otras infracciones, y acciones iniciadas en otras jurisdicciones.

Los monopatines eléctricos no ofrecen seguridad en rutas o autopistas.

"Ir a 100 kilómetros por hora en un monopatín por la Panamericana no solo está prohibido sino que es una conducta suicida. Si a eso le sumamos el historial de infracciones que arrastra y su negativa a resolverlas, percibimos una profunda falta de respeto por las normas de tránsito. Espero que esta persona reflexione. Agradezco a los Agentes de la ANSV que hicieron lo que había que hacer: cuidarlo. Esto demuestra que el control salva vidas", dijo en las últimas horas Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Propondrán límites de fábrica

Los vehículos de movilidad personal (VMP) se encuentran en plena efervescencia en nuestro país. Por sus características, requieren una regulación especial. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires fue la primera en establecer, entre otros puntos, que no debe circular a más de 25 km/h.

Los monopatines están limitados a 25 Km/h en la Ciudad de Buenos Aires.

"La realidad, como puede verse en este caso, es que dejar a criterio del usuario de los monopatines eléctricos la decisión de respetar las normas o no suele ser ineficiente. Nosotros creemos que, al igual que en Europa, debe prohibirse la comercialización de dispositivos de micromovilidad que puedan superar los 30 kilómetros por hora, ya que un siniestro a mayor velocidad tiene enormes probabilidades de terminar en la muerte del conductor", afirmó Carignano.

Y agregó: "Por eso, vamos a trabajar de inmediato en ese sentido con otras áreas del Gobierno Nacional. No es razonable que hoy se puedan adquirir libremente monopatines que alcancen velocidades absurdas como el de este caso".