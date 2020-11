Tu fecha de nacimiento y tu árbol de la vida te dirán cuál es tu poder especial

El árbol y la fecha de nacimiento muestran cuál es el gran poder especial que tiene todo ser humano y quizá muchas personas desconocen

El árbol y la fecha de nacimiento representan el gran poder especial que tiene todo ser humano. Los celtas, grandes amantes de la naturaleza, basaban sus creencias mágicas en los 4 elementos: Agua, Tierra, Fuego y Aire.

Según ellos, las fuerzas y energías que emanan de estas 4 materias primordiales constituyeron el destino de los seres humanos. Los árboles, por supuesto, son parte de esta magia empírica. Aún hoy, el árbol y la fecha de la asociación de nacimiento tienen un significado profundo.

¿Con qué arbol está asociada tu fecha de nacimiento?

Se cree que los celtas eran irlandeses, británicos y galeses, de hecho, habitaban gran parte de Europa. Los restos de su civilización van desde el sur de Francia a algunas zonas de España, a las tierras bajas de Alemania, las Islas Británicas e Irlanda.

No es necesario pertenecer a su cultura para practicar la magia celta, todo lo que necesitás es un mínimo de conocimientos de magia, un profundo sentimiento por la naturaleza y respeto por la mitología celta.

Los antiguos celtas tenían un amplio conocimiento de todo lo relacionado con plantas y flores. Pudieron utilizar los flujos de energía de la Tierra, los árboles y las plantas. También solían pedir ayuda a las hadas y los duendes del bosque.

Su creencia más particular se refería a la asociación de un árbol con la fecha de nacimiento: de hecho, estaban extremadamente convencidos de que al conectar estos dos factores se formaba el carácter y la personalidad de cada ser humano.

Árbol y fecha de nacimiento: ciclos y detalles

23 de diciembre - 1 de enero: Manzano

2 de enero - 11 de enero: Abeto

12 de enero - 24 de enero: Olmo

25 de enero - 3 de febrero: Ciprés

4 de febrero - 8 de febrero: Álamo

9 de febrero - 18 de febrero: Cedro

19 de febrero - 28 de febrero: Pino

1 de marzo - 10 de marzo: sauce llorón

11 de marzo - 20 de marzo: Limonero

21 de marzo: Roble

22 de marzo - 31 de marzo: Core

Otros ciclos asociados a árboles

1 de abril - 10 de abril: serbal

11 de abril - 20 de abril: Arce

21 de abril - 30 de abril: nuez

1 de mayo - 14 de mayo: Alamo

15 de mayo - 24 de mayo: Castaño

25 de mayo - 03 de junio: Fresno

4 de junio - 13 de junio: Carpe

14 de junio - 23 de junio: Higo

24 de junio: Abedul

25 de junio - 4 de julio: Manzano

5 de julio - 14 de julio: Abeto

15 de julio - 25 de julio: Olmo

26 de julio - 4 de agosto: Ciprés

5 de agosto - 13 de agosto: Alamo

Otras fechas

14 de agosto - 23 de agosto: cedro

24 de agosto - 2 de septiembre: pino

3 de septiembre - 12 de septiembre: sauce llorón

13 de septiembre - 22 de septiembre: Limonero

23 de septiembre: Olivo

24 de septiembre - 3 de octubre: Core

4 de octubre - 13 de octubre: serbal

14 de octubre - 23 de octubre: arce

24 de octubre - 11 de noviembre: nuez

12 de noviembre - 21 de noviembre: Castaño

22 de noviembre - 1 de diciembre: Fresno

2 de diciembre - 11 de diciembre: Carpe

12 de diciembre - 21 de diciembre: Higo

22 de diciembre: Árbol de La Haya

Árbol y fecha de nacimiento: poder especial

Álamo: sos una persona con mucha pasión por el lado estético de las cosas y las personas, incluso si no tenés mucha confianza en vos mismo. Sos valiente, solitario y muy muy exigente. Tu naturaleza está orientada al arte y basás tu vida siguiendo muchos conceptos filosóficos.

Abedul: amás la tranquilidad y tu mayor deseo es pasar tu vida en paz y sin pretensiones. No te gusta el exceso ni la vulgaridad.

Higo: sos una persona decididamente sofisticada que ama la belleza y la elegancia. Un poco egoísta, pero cuando las personas que amás están en problemas, saben que pueden contar contigo al 100%. Tenés muchos talentos y los utilizás todos para lograr tus ambiciosos objetivos.

Maple: sos una persona decididamente inusual. Alegre y fuera de lugar. Constantemente tenés sed de nuevas aventuras y esto provoca turbulencias en todas tus relaciones. Tarde o temprano encontrarás a la persona digna que tendrá el honor de pasar su vida en tu compañía.

Manzano: sos un tipo encantador y muy popular. Luchás siempre por ayudar a quienes están en peor situación que vos, gracias también a tu profundo sentido de la justicia.

Árbol de castañas: sos una persona diplomática pero fácilmente irritable. Te gusta estar en compañía de personas, pero nunca ser el centro de atención. Tenés una belleza extraordinaria pero poca confianza en vos mismo. Muy a menudo te sentís incomprendido y no podés encontrar fácilmente una pareja con quien compartir tu vida.

Fresno: la impulsividad es tu contraseña. Seguí siempre tu camino, independientemente de las críticas y consejos de los demás. Sos muy racional y apenas dejás a tu corazón al mando. Preferís usar la cabeza.

Otros árboles

Aiah: No te gusta correr riesgos innecesarios, sos un buen ahorrador y una persona muy confiable. La persona que comparte su vida con vos es decididamente afortunada, incluso si estás demasiado condicionado por lo que te dicen los demás.

Carpino: Te gusta vivir disfrutando de todas las comodidades posibles. Amás tu apariencia física y vivís sin reparar en gastos. Sos una persona que lo piensa sin cesar antes de tomar una decisión y no te gusta contar con los demás.

Limonero: Te pasás los días quejándote de lo que no tenés, ¡nunca estás satisfecho! Tenés muchos talentos pero no los usás lo suficiente para lograr el éxito que deseás. No te gusta en absoluto girar los pulgares.

Olmo: sos un líder excelente al que le encanta mandar pero no obedecer. Cuidás mucho tu vida personal y nunca olvidás los errores de los demás.

Serbal: Amás la vida, las emociones y te encanta tener tu atención en vos mismo. Sos una persona llena de encanto, a la que le encanta ponerse a prueba tratando de resolver diversas situaciones, incluso las difíciles.

Ciprés: Aceptás todo lo que te da la vida sin decir una palabra. Sos extremadamente fiel y odiás la soledad.

Cedro: Cuando tomás una decisión lo hacés rápido, sin pensar demasiado. Confiás en otras personas y todavía estás esperando el amor verdadero.

Nogal: sos implacable y estás lleno de contrastes. Muy apasionado y celoso, no es fácil estar cerca tuyo.

Olivo: Amás el sol y la bondad, aborreés la violencia en cualquier situación. Te gusta leer y salir con gente sofisticada.

Pino: Te enamorás fácilmente, pero la llama de la pasión arde rápidamente. Te encanta rodearte de mucha gente, ¡sos el corazón de la fiesta! Además, sos una persona muy práctica.

Roble: Mantené siempre los pies en el suelo, sos una persona fuerte en la que todos pueden contar. No te gusta el cambio, pero cuando se trata de mostrar algo de coraje, inmediatamente actuás.

Sauce llorón: sos una persona muy empática y atractiva. Tenés un cierto velo de melancolía que nunca te abandona. De vez en cuando te gusta decir una pequeña mentira para siempre y resulta que las opiniones de los demás te influyen fácilmente.

Fico: Tenés un carácter muy fuerte y no te gusta que te contradigan. Tenés un gran éxito y te encantan los animales. De vez en cuando te gusta no hacer nada.

Niccolo: basás tu vida pensando en el amor, sos una persona coqueta, encantadora y carismática. Querés amar y ser amado.