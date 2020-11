Reto visual (para expertos): encontrar el hombre escondido en menos de 10 segundos

Llegó otro reto visual a las redes sociales que esta siendo furor, encontrar al hombre escondido en el paisaje en menos de 10 segundos.

Desde que se decreto la cuarentena en casi todo el mundo por la pandemia del coronavirus, los retos visuales se han vuelto furor en las redes sociales. Son cada vez mas difíciles y esto llevar a tener que ejercitar la mente cada vez mas. Sumado a que son una gran diversión para hacer dentro de tu casa.

Ahora llegó un reto visual que muy pocos pueden resolver. Lo que hay que hacer es encontrar al hombre escondido. Muchos terminaron sin poder lograrlo ya que el objetivo es realizarlo en menos de 19 segundos. A los fanáticos de este tipo de juegos les dejó un gran dolor de cabeza.

Este reto visual pone a prueba tu capacidad visual y además tu nivel de concentración.

El nuevo reto visual se puede ver un dibujo en blanco y negro de un paisaje. En el hay dos árboles entre algunas plantas y se ven casi al fondo de la ilustración personas hablando. Pero estas no son las que estamos buscando. Sino que hay un hombre escondido en la ilustración.

Para cumplir el reto visual hay que resolverlo en menos de 10 segundos.

Solución

Si seguís leyendo es por que pasando los 10 segundos, quizás mas no lograste encontrar el hombre escondido entre el paisaje y la casa abandonada. Tenes que saber que no los el único que no lo ha logrado, son muchos los que no lo han encontrado.

Lo que hace tan difícil este reto visual es el poco tiempo para buscar. Lo que buscas se encuentra justamente entre dos árboles. Los troncos forman la silueta de un hombre.