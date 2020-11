Diego Brancatelli abrió su primer supermercado "low cost"

"No es un supermercado ‘normal’ sino que vamos a hacer un ‘low cost’, un mercado de bajo costo, un mercado social donde la gente pueda acceder a mejores precios", había remarcado el periodista.

Desde sus redes sociales, Diego Brancatelli comunicó con bombos y platillos la apertura del local en el barrio de Caseros, en la provincia de Buenos Aires. "Llegó DON AHORRO a #Caseros !! Mercado Low Cost Alberdi 4717 Frente a la Plaza", escribió junto a un video.

Llegó DON AHORRO a #Caseros !!Mercado Low CostAlberdi 4717Frente a la Plaza

"Yo tengo un restaurante hace ya dos años en Ingeniero Maschwitz y aun así, con lo que significó esta pandemia (de coronavirus), estamos con el tema de poner un supermercado", había afirmado.

Picante como siempre, el periodista había destacado que tenía una plata ahorrada y que por eso iban a invertirla en el país. Pegándole un palito a las personas que ahorran en dólares Brancatelli explicó que prefería ayudar a las personas con precios competitivos.

"El ‘low cost’ es también para nosotros y por eso nos vamos a poner un mercado llamado Don Ahorro y pese a que es privado, la idea es ayudar a la gente. Teníamos una plata y en lugar de comprar dólares vamos a poner un negocio, a contratar gente", cerró.

Según explicó el propio periodista, este primer local sería el comienzo de una cadena de supermercados que puedan ofrecerle a las personas precios más baratos que el resto de las cadenas y así darle una mano a los que más lo necesitan.

Brancatelli polémico

El periodista de Intratables se refirió a su nuevo emprendimiento en medio de un contexto de crisis económica en el país, donde la inflación está jugando una mala pasada.

Sin embargo, el ferviente defensor del Gobierno y seguidor fiel de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, apoya todas las políticas del Gobierno. Recientemente se metió en el tema del cepo cambiario y defendió las medidas del Gobierno.

"Esta preocupación de los dólares es de la clase alta. La clase media, media baja, está preocupada por otra cuestión. Este Gobierno está preocupado por la clase media y baja. El gobierno de Macri ajustó la tarifa de gas, de luz, los impuestos a los autos importados; este Gobierno tiene otras prioridades", afirmó el periodista en el programa Intratables.

"Chicos, vayamos a conceptos sanos. La gente que compra 200 dólares, los compra porque tiene un peso que no existe, tiene una inflación hace 10 años", comentó Paulo Vilouta. "Los compra porque le sobra la plata, porque llega a fin de mes. El que no llega no los compra", lo interrumpió Brancatelli.

"Diego, los 200 dólares los compran casi cinco millones de personas", le aclaró Fabián Doman. "El que llega justo que es clase media, con sus hijos en la escuela pública, los compra para que no lo mate la inflación y pueda tal vez comprarle un par de zapatillas a fin de mes", planteó Ernestina Pais.