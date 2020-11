Cuántas veces lo habrás dicho, ¿pero sabés cuál es su significado? Este es el origen del refrán "Ojo por ojo, diente por diente"

"Ojo por ojo, diente por diente", es un refrán popular que se usa para referirse a la venganza. No obstante, con el fin de causar el mismo daño que el individuo recibió. Como tal, es un refrán de origen español, muy popular extendido por gran parte de América Latina.

La expresión "ojo por ojo, diente por diente", surgió en la antigüedad donde la justicia era aplicada por las manos de los hombres.

Ojo por ojo, diente por diente: origen y significado

El refrán popular "ojo por ojo, diente por diente", es la expresión más conocida por la ley del Talión, la cual alude a un principio jurídico de justicia retributiva, en la cual la norma que se impone debe de ser equitativa y recíproca con el crimen cometido.

Kill Bill, una de las tantas películas apoyadas en el " ojo por ojo , diente por diente"

La frase, puede interpretarse como la búsqueda de una proporcionalidad entre la acción realizada, con el daño recibido.

Sin embargo, Gandhi afirmo: "ojo por ojo y el mundo acabara ciego".

En inglés, la expresión "ojo por ojo, diente por diente" es "an eye for an eye, a tooth for a tooth", a pesar de que en muchas oportunidades es usado la primera parte "an eye for an eye".

Gandhi y la ley del Talión

El significado de la ley del Talión ha despertado diversas controversias a lo largo de la historia. Todavía hoy tiene detractores y personas que defienden el principio que pregona.

Gandhi hizo su apreciación de la ley del Talión

No obstante, Mahatma Gandhi hizo su apreciación acerca de esta reconocida frase. El pacifista indio dijo: "ojo por ojo y el mundo acabara ciego". Con estas afirmaciones, Gandhi estaba revelando la importancia del perdón y la no violencia. En la apreciación de Gandhi, la venganza ciega al ser humano y si se toma la ley del Talión como referencia y se piensa en su realización en la vida real -aunque se entiende que es una metáfora-, el mundo quedaría literalmente ciego.

La frase ojo por ojo, diente por diente también existe en inglés. La expresión "ojo por ojo, diente por diente" es "an eye for an eye, a tooth for a tooth", a pesar de que en muchas oportunidades es usado la primera parte "an eye for an eye". Esta última, de hecho, se escucha en muchas películas y series que se han hecho sumamente populares.