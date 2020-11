Para llorar de la risa: 25 películas de comedia que podés encontrar en Netflix

Las películas de comedia son un género perfecto para aquellas personas que disfrutan de reír hasta las lágrimas en una noche de cine

La risa es uno de los remedios más sanos que tienen las personas. Una sonrisa, una risa a carcajadas o una risa de esas que no se pueden detener son un momento que se disfruta como pocos. Cada persona se ríe por motivos diversos, el humor es algo muy diferente entre individuos, pero si hay algo común entre casi todas las personas es que una buena película de comedia puede hacer reír a cualquiera.

Las películas de comedia son un género amado por muchos y odiado por otros tantos, ya que no todos coinciden en el gusto por ellas. Como todo género cinematográfico, las películas de comedia tienen una gran cantidad de fanáticos que esperan nuevos estrenos todo el tiempo, o que ven las mismas una y otra vez.

Para el grupo de los fanáticos de las películas de comedia aquí hay una selección de ese tipo de largometrajes. Todas las películas de comedia mencionadas a continuación se pueden encontrar en Netflix, por lo que están a solo un clic o un botón de control remoto.

En Netflix hay una gran selección de películas de comedia

¿Qué película de comedia vas a ver esta noche?

1. Wayne's World (1992)

Es difícil olvidar la ya icónica escena en la que los protagonistas de esta película viajan en coche al ritmo de 'Bohemian Rhapsody' de Queen. A partir de ahí, todo son risas. Penelope Spheeris nos cuenta la historia de dos amigos (Michael Myers y Dana Carvey) que de pronto consiguen el sueño de su vida cuando les ofrecen hacer un programa televisivo juntos. Pero el camino estará lleno de obstáculos y tentaciones.

2. Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (2020)

Eurofan o no, esta comedia con Will Ferrell y Rachel McAdams te va a arrancar más de una carcajada. Ambos interpretan a un dúo musical islandés que sueña con representar a su país en Eurovisión, y, contra todo pronóstico (y después de unas sospechosas circunstancias), lo conseguirán. Una película llena de cameos eurovisivos, de Conchita a Alexander Rybak, que no es tanto una parodia como una carta de amor al legendario concurso.

3 ¡Tú la llevas! (2018)

Si la pasaste por alto, es momento de darle una oportunidad: es una de las comedias más divertidas que nos ha dado Hollywood en los últimos años. Dirigida por Jeff Tomsic y con estrellas como Jeremy Renner, Ed Helms, Jon Hamm e Isla Fisher, cuenta la historia de un grupo de amigos de la infancia que siempre han jugado al mismo juego: al 'tú la llevas'. Y lo hacen a niveles muy serios, poniendo en riesgo sus relaciones personales e incluso sus trabajos. ¿Podrán ahora con el último jugador que nunca ha sido batido?

4. La gran apuesta (2015)

¿Quién dijo que las finanzas no pueden ser divertidas? Sobre todo si te las explica Margot Robbie en una bañera llena de burbujas y una copa de champagne en la mano. Con estos pequeños toques de humor, Adam McKay realizó un mordaz retrato de los orígenes de la crisis económica de 2008, a través de un grupo de personajes que descubrió lo que iba a pasar y buscaron sacar beneficios. Una mirada a un mundo inhumano desde la burla, con estrellas como Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling o Brad Pitt.

5. Crazy, stupid, love (2011)

El amor es loco y estúpido, sí, pero seguimos cayendo en él una y otra vez sin remedio. Eso es lo que ocurre en las diferentes historias que conforman este puzle, donde todo está conectado y las relaciones amorosas son el centro de atención. Con grandes estrellas como Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore o Kevin Bacon, es una comedia romántica con momentos memorables, incluyendo la recreación del salto de 'Dirty Dancing'.

6. Noche de juegos (2018)

Una de las mejores y más infravaloradas comedias de los últimos años. También una de las más sorprendentes, y es que tiene giros de guion para dejarte exhausto. Protagonizada por Rachel McAdams y Jason Bateman, nos lleva a una noche de juegos demencial en la que pasan de los juegos de mesa a situaciones de alto riesgo, de secuestros a tiroteos. Quizás lo que están viviendo ya no es un juego inocente, pero, ¿quién va a arriesgarse a perderlo en caso de que lo siga siendo? Una oda a la competitividad y la comedia más loca.

7. Ocho apellidos vascos (2014)

Ya la conoces: es la película más taquillera de la historia del cine españo, y por algo será. Aunque sencilla en su retrato de los tópicos regionales de Andalucía y el País Vasco, esta película de Emilio Martínez Lázaro cuenta con el carisma irresistible de un primerizo Dani Rovira, y con un guion milimétricamente ideado para hacerte pasar un buen rato.

8. La boda de mi mejor amigo (1997)

Una de las grandes comedias románticas de todos los tiempos, donde la heroína de la historia bien podría ser también la villana. Julia Roberts está decidida a arruinar la boda de su mejor amigo, de quien se ha dado cuenta que está enamorada, y entre sus intentos veremos la táctica de los celos, karaokes traicioneros y enredos profesionales. El resultado es el que es, pero el camino hasta él es de lo más divertido. Todo un clásico del género que no ha envejecido ni un día.

9. Clueless (1995)

Esta adaptación moderna de 'Emma' de Jane Austen ha pasado a ser una de las comedias adolescentes más queridas de todos los tiempos. Quizás sea por el carisma evidente de Alicia Silverston, o quizás por su cachonda mirada a la adolescencia. Lo que está claro es que tiene encanto, y es muy, muy divertida.

10. La vida de Brian (1979)

La comedia perfecta para ver en tiempos de Semana Santa. Nada mejor que ella para explicarte la historia de Jesucristo, la Virgen, la Cruz, los bienaventurados... Oh, bueno, no va tanto sobre él sino sobre el tipo que nació el mismo día, Brian, cuya historia sigue su propio y delirante curso. Producto de la mente cómica de los Monty Python, esta es probablemente su gran obra maestra.

11. La fiesta de las salchichas (2016)

Con una historia escrita por Seth Rogen, Evan Goldberg y Jonah Hill, esta película de animación demostró que los dibujos no siempre son infantiles. De hecho, pueden ser muy malhablados, políticos e incluso subiditos de tono. Vaya, unos marranones. La historia nos cuenta la vida de los productos del supermercado, que creen que cuando son escogidos acceden a una especie de paraíso, pero el pánico empieza a esparcirse entre ellos cuando descubran que lo que les espera es la barriga de sus compradores.

12. La balada de Buster Scruggs (2018)

Lo último de los hermanos Coen, producido por Netflix, estaba destinado a ser una serie, pero tiene bastante sentido que al final se haya quedado como una película: sus seis diferentes historias convergen en una mirada a la vez cómica y amarga al imaginario colectivo del western. Quizás algún capítulo te haga soltar una lagrimilla, pero, en general, la comedia 'coeniana' se impone.

13. Bee Movie (2007)

¿Una abeja demandando a los humanos por comerse su miel? ¿Una que, además, está hasta el moño de trabajar en una colmena y quiere vivir un poco la vida? Pues sí, así es el argumento de esta película de animación, del que sólo necesitamos un dato para saber que será un comedia: Jerry Seinfeld pone la voz del protagonista. A partir de ahí, preparad vuestras mejores carcajadas.

14. ¿Qué pasó ayer? (2009)

Clásico de la comedia norteamericana y convertida en trilogía de éxito en taquilla, cortesía de Todd Philipps ('Joker'). ¿Cómo? Pues imaginando la despedida de soltero más loca de todos los tiempos. Insuperable. En ella, un grupo de amigos se despierta después del "resacón" y descubre que el novio ha desaparecido, hay un bebé y un tigre en su habitación, a uno de ellos le falta un diente y quién sabe qué otras cosas horribles más.

15. ¿No es romántico? (2019)

Si hay algo tan genial como una buena comedia romántica eso es una buena parodia de las comedias románticas. Todos esos lugares comunes y estereotipos se ponen en cuestión en esta película protagonizada por Rebel Wilson, que interpreta a una mujer que no cree en todas esas cursilerías románticas y que un día se ve inmersa en un mundo repleto de ellas. Todo, al final, para darse cuenta de quién es realmente el amor de su vida. Una comedia divertida y autoconsciente.

16. Cómo deshacerte de tu jefe (2018)

¿Buscando algo entre la comedia y el romance? Netflix se está sacando un máster bastante exitoso en 'rom-com', y esta es una de las mejores muestras de ello. Dirigida por Claire Scanlon, cuenta la historia de dos becarios que quieren liar a sus jefes para que no les den tanto la tabarra. Divertida, ingeniosa y, por supuesto, muy romanticona.

17. Dolor y dinero (2013)

¿Michael Bay? ¿Comedia? ¿Voluntaria? ¡Pues sí! Esto, que parece una 'machunada' de cosas que explotan protagonizada por tres hombres de musculaturas imposibles (Dwayne Johnson, Mark Wahlberg y Anthony Mackie), resulta ser una comedia no sólo tremendamente divertida, sino también muy autoconsciente y crítica del Sueño Americano.

18. El espía que me plantó (2018)

Ya sea como dío de acción o dúo cómico, Mila Kunis y Kate McKinnon son una maravilla absoluta. Su talento brilla en esta película de Susanna Fogel, que combina la acción con la comedia y a su vez con el género de espías. Ahora bien, no como el que estamos acostumbrados en la saga James Bond. Aquí, la protagonista descubre que su exnovio era en realidad un espía, y sin comerlo ni beberlo se ve envuelta junto con su mejor amiga en una trama de espionaje internacional.

19. Pequeño demonio (2017)

Si te maravilló 'Tucker y Dale contra el mal', te encantará lo nuevo de su creador, Eli Craig, que mantiene ese humor absurdo y esa reverencia al género. Si el 'slasher' fue el foco del homenaje en la primera, la posesión demoníaca -el Anticristo, concretamente- es el tema central de esta divertida comedia sobre las relaciones, a veces demoníacas, entre padres e hijos.

20. Algo muy gordo (2017)

Lo último de Carlo Padial, rey del 'posthumor' underground con 'Mi loco erasmus' o 'Taller Capuchoc', vuelve a ser una reflexión sobre los límites de la comedia, y del propio cine. Pero, además, es una película divertidísima, liderada por Berto Romero y sus disquisiciones existenciales.

21. Fe de etarras (2017)

Esta producción original de Netflix tenía como seguro de calidad al siempre interesante Borja Cobeaga, director de la aclamada 'Negociador'. Aquí, nos presenta a cuatro etarras que deben convivir bajo el mismo techo a la espera del gran golpe, mientras España avanza en el mundial de fútbol. ¿Podrán soportar los 'lololos' y las banderas de la nación?

22. La increíble Jessica James (2017)

Esta película de comedia es una producción original de Netflix. Se trata de una película de comedia de Jim Strouse en la que se habla del amor en los tiempos de Tinder. Toda la historia se cuenta desde la perspectiva de su protagonista, la cómica Jessica Williams. Sus aventuras emocionales y sexuales revelan un sentimiento más vivo que nunca: el que revela la necesidad de encajar, de conectar, de enamorarse.

23. Kiki, el amor se hace (2016)

Paco León le rindió homenaje al amor, al sexo y al erotismo en esta película de comedia que explora las vidas sexuales de diferentes personajes, liberados de cualquier atadura social o tradición.

24. La Llamada (2017)

En este musical que es también una película de comedia, el escenario es un campamento religioso. A lo largo de la película de comedia este lugar se convierte en el espacio para la aparición de Dios, que viste de traje y canta Whitney Houston.

25. The Meyerowitz Stories (2017)

Lo último de Noah Baumbach, producido por Netflix, cuenta la historia de una familia tan artística como desestructurada, con rencores pasados que sobrevuelan el ambiente y egos incontrolables que destrozan las relaciones. Adam Sandler encabeza el elenco de esta película de comedia, algo que ya hace de este título una gran opción para el fin de semana.