¿Sabés cuál es el significado?: el origen del refrán "A caballo regalado no se le miran los dientes"

El refrán "A caballo regalado no se le miran los dientes" tiene un uso similar en distintos idiomas. Conocé en qué ocasiones se utiliza

"A caballo regalado no se le miran los dientes" es un refrán que significa que al recibir un regalo, se debe de tomar una actitud de satisfacción, alegría y agradecimiento, a pesar de que no ser de nuestro agrado.

Este refrán enseña que cuando se recibe un obsequio como regalo, no se deben de buscar defectos, aspectos negativos, ni criticar el mismo. Todo lo contrario, se debe de recibir con buen agrado y agradecer por el gesto.

El refrán en estudio presenta algunas variantes, como: "a caballo regalado, no se le mira el colmillo", "a caballo presentado, no hay que mirarle el diente", "a caballo regalado, no se le mira el dentado", entre otras.

Origen del refrán "A caballo regalado no se le miran los dientes"

El refrán, surgió como consecuencia de la edad de los equinos, ya que a través del estado de los dientes de los animales se puede determinar la edad y su estado de salud. A los dos años, el caballo cambia de dentadura y nacen dientes de color amarillento pero con el pasar de los años los mismos se empiezan a desgatar producto de la masticación alimenticia.

"A caballo regalado no se le miran los dientes": su significado

Tomado en cuenta lo anterior, al comprar un caballo o animal es fundamental observar el estado de los dientes, pero al ser regalado no posee importancia si es viejo o nuevo. De esta manera, se aplica para todos los demás presentes que se recibe a pesar de no ser de nuestro gusto.

"A caballo regalado no se le mira el diente" en inglés

La expresión "never look a gift horse in the mouth", es usada con el mismo sentido.