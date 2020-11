Confesión de Mike Tyson: este es el temor que durante largo tiempo persiguió al "hombre de acero"

El ex campeón mundial de los peso pesados se refirió a un miedo que lo acompañó en momentos importantes de su estelar carrera pugilística

En menos de una semana "Iron" Mike Tyson, de 54 años volverá al ring para boxear.

Con un récord de 50 peleas ganas, 6 perdidas y 44 Knockouts, se enfrentará a otro veterano: Roy Jones Jr. (66-9, 47 KOs) de 51 años. Se verán las caras la próxima madrugada del sábado al domingo en Los Ángeles.

Tyson ha concedido entrevistas, apariciones, a diferentes medios, como en la emisora de radio Westwood One Sports o en el podcast Hotboxin, en el que ha vuelto a explicar algunos aspectos de una vida que ha dado para varios documentales, libros, reportajes y películas. En Hotboxin recordó uno de los pasajes más delicados por los que ha pasado en su vida, tal como él mismo señaló.

Esperada pelea : Roy Jones Jr. y Mike Tyson.

A qué le temía Mike Tyson

Tyson recordó una situación que vivió en una velada que iba a compartir con Tommy Morrison, conocido por su papel Tommy ‘Machine’ Gunn en la película ‘Rocky V’ junto al actor Sylvester Stallone. "Siempre había tenido miedo de hacerme la prueba del SIDA. Estaba a punto de pelear y Morrison era el boxeador cabeza de cartel, y entra un médico amigo mío a mi vestuario y me dice que él no iba a pelear esa noche y que no creía que fuera a pelear nunca", explicaba ‘Iron Mike’.

Tyson pensó en aquel instante que la no presencia de Morrison era debido a una lesión, pero el médico le dijo: "No, Mike, ya lo descubrirás".

Y el propio Tyson añadía poco después. "Tenía VIH y por eso cancelaron su pelea. Yo estaba hecho un lío. Si él se contagió… Sé que él no se metía en más líos que yo. Pensaba que estaba muerto".

Lo cierto es que Tommy "El Duque" Morrison, tras once años de inactividad regresó al ring en el 2007, venciendo por KO a John Castle en el segundo asalto. Los años siguientes sólo disputó dos peleas más, y ambas las ganó; hasta que en el 1 de septiembre de 2013 Morrison fallecía. La causa de la muerte fue una acidosis respiratoria y metabólica e insuficiencia orgánica múltiple, enfermedades derivadas de ser portador del VIH.

No obstante, Trisha Morrison, la mujer con la que se casó en el año 2011 y que estuvo a su lado hasta el final, dijo en más de una ocasión que su marido había muerto por el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica, y no a causa del VIH.

El día que Tyson encontró a su esposa con Brad Pitt

El campeón mundial de boxeo Mike Tyson compartió una curiosa (y divertida) anécdota del día que conoció a Brad Pitt. Esa revelación está incluida en su libro autobiográfico titulado "Undisputed Truth", así como en el programa "The Real".

Todo ocurrió en 1989. En entonces el boxeador y Robins Givens, su esposa en aquella época, estaban divorciándose, pero mantenían aún encuentros sexuales.

"Un día tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero decidí pasar por la casa de Robin por un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", blanqueó Mike Tyson.

El ex pugilista contó que al llegar al domicilio de Givens no tuvo respuesta por lo que se disponía a regresar a su casa. Sin embargo, fue ahí cuando la vio llegar acompañada de Brad Pitt. "Ahí pensé: ‘mier… hoy no tendré ningún rapidito’", dijo entre risas.

Mike Tyson también expresó que al verlo la estrella de Hollywood entró en pánico y le rogó que no lo fuera a golpear. "Debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto", añadió.

El ex boxeador confesó que aunque no conoció al famoso actor de la mejor forma, le pareció que una persona amigable.

"No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", afirmó.

Sin embargo, Robin Givens deslegitimó la versión de su ex en una entrevista con Wendy Williams. También dijo que su ruptura con Brad Pitt no fue por causa de Mike Tyson.

La artista dijo que había conocido al protagonista de "El Curioso Caso de Benjamin Button" en una clase de actuación y que la decisión de terminar su relación fue porque en ese momento ambos se estaban tomando en serio su trabajo.