Test de personalidad: descubrí qué tipo flor sos

¿Alguna vez te preguntaste qué tipo de flor sos? Probablemente no, pero esta es tu oportunidad de averiguarlo. Animate a hacer este test

Lo que pasa con las flores es que todas son únicas a su manera. Son delicadas y hermosas. Pero también son fuertes y resistentes. ¡Igual que vos! Este no es un test para determinar tu flor favorita. Esta prueba te podría revelar a qué flor te parecés más.

Las flores son coloridas y llenas de vida y hacen del mundo un lugar más brillante, ¡y vos también! En serio, estamos teniendo problemas para no pensar en las similitudes entre las flores, que dan vida y huelen muy bien, y tu hermoso ser, que probablemente también hace ambas cosas.

Flor 1: Girasol

¡Sos una persona abierta, como el girasol! Sos el tipo de persona que dará la bienvenida a casi cualquier persona a tu vida y desde tu corazón. Creés firmemente que es mejor arriesgarse y terminar mal que alejarte del mundo entero. No mostrás tus miedos o inseguridades al mundo; sos un fiel creyente que los problemas deben ser tratados en privado. Siempre tratás de estar totalmente disponible para los demás, incluso si estás sufriendo o teniendo algún reto de vida: ayudar a los demás, para ti, es la forma de curarte.

Flor 2: Peonía

Sos una persona meticulosa. Sos del tipo de persona que siempre intenta causar una buena impresión y hacer lo correcto. Crees que tus acciones pueden hacer una diferencia en las vidas de los demás, sin importar cuán pequeñas o grandes sean. No te muestras al mundo lo preocupado y/o molesto que puedas estar. En la práctica, estás dedicando toda tu vida a tratar de ser la mejor persona posible.

Flor 3: Pensamiento

Eres una persona atormentada. Eres el tipo de persona que tiene un pasado muy tumultuoso que continúa atormentándote hoy. No puedes evitar pensar que la vida es una especie de broma cósmica. Intentas encontrar la paz donde sea posible. No muestras tus pensamientos más oscuros al mundo. Tienes mucho que soportar y tu propósito es soportarlo con coraje. Tu futuro puede ser sorprendentemente positivo. De hecho, eres muy bueno para levantarte cuando te caes.

Flor 4: Lirio

Eres tipo filosófico. Te gusta reflexionar sobre el agotamiento en todo. Te gusta llegar al significado más profundo de las cosas. A veces estás tan perdido en tus pensamientos que es difícil ponerse en contacto contigo. No muestras tu conocimiento y sabiduría al mundo. Ves la vida como un rompecabezas y te gusta jugar con las piezas hasta que encajen. Es posible que nunca descubras el significado de todo y estás de acuerdo con eso.

Flor 5: Loto

Eres sensible. Eres el tipo de persona que se da cuenta de todo y no olvida nada. Estás muy en sintonía con el mundo. Sientes todo lo que te rodea profundamente y a veces, las cosas más tontas, pueden afectarte. Eres fácilmente llevado a reír o a llorar por cualquier cosa. No le muestras al mundo lo frágil que eres. En cambio, muestras a los demás cómo sabes cómo ser penetrante e intuitivo en la vida. Eres bueno para predecir lo que va a pasar en tu vida. A menudo, eres el primero en ver lo que el futuro te está preparando para ti y tus seres queridos.

Flor 6: Rosa roja

Eres misterioso. Eres el tipo de persona que es imposible entender cómo está realmente dentro, ¡así que buena suerte a cualquier otra persona que lo intente! Eres una mezcla de muchas contradicciones y tu estado de ánimo cambia diariamente. Una vez que te encuentras, te has convertido en otra persona. No le muestres mucho al mundo sobre ti mismo. Eres una persona de pocas palabras y acciones confusas. Prefieres observar y aprender acerca de la gente antes de entrar. Sólo dices cosas de las que estás seguro,