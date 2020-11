Test de personalidad: ¿qué ves primero en la imagen?

Esta es una ilusión óptica que puede conducirte a ver dos cosas distintas; la que veas primero ayudará a conocer mejor tu personalidad

Son miles, tal vez millones, las ilusiones ópticas que están dando vueltas, no sólo por las redes sociales, sino también por muchos otros sitios. En esta oportunidad, te traemos una ilusión óptica que puede conducirte a ver dos cosas que preferimos no mencionar para no interferir en tus resultados que dejamos debajo.

La imagen para resolver el test

¿Qué viste primero?

1. Mujer

Si lo primero que viste fue a la mujer arrodillada, en una posición como si estuviera sufriendo, es una clara señal de fatiga interior. Es probable que te encuentres enfrentando una situación complicada o estés muy confundido. Pero no permitas que dicha situación o confusión desmorone tu vida, intentá relajarte y dejá de preocuparte de aquellos que realmente no merecen tu atención.

Intentá encontrar tiempo para descansar y despejar tu mente, eso te va a venir muy bien. Quizá así descubras qué de lo que hay en tu alrededor está absorbiendo tu energía y te causa fatiga.

No temas desprenderte de aquellas relaciones que afectan a tu bienestar. Tampoco cambies para complacer a otros. No vale la pena forzar algo que no sos. Y aprovecha tu creatividad para crear grandes cosas.

2. Cráneo

Si lo primero que viste fue el cráneo, significa que tenés una gran fuerza interior y que estás preparado para asumir nuevos retos. Sos de las personas que no se preocupan por los bienes materiales y preferís darle un mayor sentido a tu vida

Para vos el camino es mucho más importante que el destino mismo y es precisamente por eso que no te preocupás por los desvíos que puedas tener, ya que disfrutás el recorrido al que te está llevando la vida.

Sos un líder nato y tenes un coeficiente intelectual superior, así que aprovecha esas cualidades.