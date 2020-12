El acertijo de la CIA para su personal: ¿podés especificar qué hora es en esta foto?

La CIA compartió en su cuenta de Twitter la imagen de una localidad cubierta de nieve e instó a quienes desearan participar a adivinar qué hora era cuando se tomó esa fotografía.

"Pongan a prueba su capacidad de análisis", tuiteó esa agencia de inteligencia estadounidense al compartir la instantánea y ofrecer una encuesta con tres opciones.

Algunos usuarios opinaron que serían las 15:00 porque se ven dos micros escolares estacionados, mientras que otros optaron por las 11:00 tras observar ciertas sombras. Sin embargo, ganó la opción de las 7:00 ya que hay algunas pautas, como el alumbrado público encendido, que así lo indicarían.

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test .What time is it in the photo? — CIA (@ CIA ) December 1, 2020

Posteriormente, la CIA aclaró que en la foto eran las 7 de la mañana e invitó a los usuarios de esa red social que deseen trabajar con ellos a visitar su sitio web.

Estas iniciativas no entusiasman a todos: de hecho, algunos exhortaron a esa agencia de inteligencia que se dedique a trabajar por la seguridad de Estados Unidos en vez de a jugar.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses emplean acertijos como este o el que ya compartió a mediados de noviembre para captar a nuevos empleados.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIAYou all seem to have an eye for finding the differences. Let us know how many you find. pic.twitter.com/rFdSqKns8V — CIA (@CIA) November 17, 2020