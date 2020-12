Estos fueron los 10 artistas más escuchados en Spotify en 2020: sorpresa en el primer puesto

Spotify se ha transformado en un aliado para todas aquellas personas que quieran escuchar música desde sus celulares u otros dispositivos

La plataforma de música por streaming Spotify regaló a sus usuarios una síntesis de su año musical. Al ingresar a la aplicación te indica cuáles fueron tus géneros, artistas y canciones más escuchadas, en un resumen hecho absolutamente a partir de tus preferencias. A partir de esa información, además, publicó los top 10 de artistas y canciones de 2020.

Estos son los 10 artistas más escuchados del 2020

1. Bad Bunny

Bad Bunny es un cantante portorriqueño que llegó al estrellato algunos años atrás y cuyo éxito crece día a día. Uno de sus últimos lanzamientos fue Dakiti, junto a Jhay Cortez, un tema que tuvo mucho éxito y rápidamente se posicionó en el primer puesto de los 50 más escuchados de Argentina.

Cabe mencionar que se trata de la primera vez que un hispanohablante ocupa el primer lugar a nivel mundial como artista más escuchado en Spotify.

Bad Bunny se llevó el primer puesto de aristas más escuchados de 2020

2. Drake

Aubrey Drake Graham, mejor conocid como Drake, es un cantante, rapero y compositor canadiense. Se hizo conocido por una participación en una serie de televisión y dio sus primeros pasos en la música un tiempo después. De hecho,su primer álbum de estudio fue Thank Me Later y se publicó recién en 2010. Desde entonces, todo fue éxito: aquel álbum debutó en el número uno del Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Drake fue el segundo artista más escuchado del 2020

3. J Balvin

Colombiano, nacido en Medellín, J Balvin es un artista de 35 años. Entre sus éxitos se encuentran su último álbum, Colores, y canciones como Qué pena, Reggaeton, Medusa y No es justo.

J Balvin

4. Juice WRLD

Jarad Higgins, más conocido por su nombre artístico Juice WRLD, fue un cantante, rapero y compositor estadounidense. Falleció a la corta edad de 21 años en diciembre del 2019, en su ciudad natal, Chicago. Se hizo conocido por los temas como All Girls Are The Same y Lucid Dreams.

El rapero estadounidense Juice WRLD

5. The Weeknd

Conocido como The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye es un cantante, compositor y productor canadiense. Sus temas más famosos son Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy, The Hills, Can't Feel My Face y I Feel It Coming.

6. BTS

BTS es una "boy band" surcoreana formada en Seúl en 2010. Su primer tema y éxito fue No more dreams.

BTS es una de las bandas más escuchadas del 2020

7. Billie Eilish

Nacida el 2001, es la artista más joven que compone este ranking de los más escuchados del 2020 en Spotify. Billie Elish es una cantante y compositora estadounidense que llegó a la fama con apenas 13 años, son el tem Ocean Eyes.

Billie Elish

8. Taylor Swift

Taylor Alison Swift, nacida en Pennsylvania, es una cantante, compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense.

Taylor Swift

9. Post Malone

Más conocido por su nombre artístico Post Malone, Austin Richard Post es un rapero, cantante, compositor y productor estadounidense.

Uno de los artistas del top 10 de Spotify en 2020

10. Travis Scott

Travis Scott, es en realidad Jacques Berman Webster II, su nombre de pila. Es un rapero, compositor y productor musical estadounidense.

Travis Scott está dentro del top 10 de artistas más escuchados de Spotify

Estas fueron las canciones más escuchadas del 2020

Por otra parte, la plataforma también reveló cuáles fueron las canciones más escuchadas en todo el mundo a lo largo del año.

So many memorable hits ????These are the Top 10 Songs of the year on Spotify ⤵️ #2020Wrapped pic.twitter.com/RoS5G27GLM — Spotify Charts (@spotifycharts) December 1, 2020

1. Blinding Lights, de The Weeknd

2. Dance Monkey de Tones And I

3. The Box de Roddy Ricch

4. Roses - Imanbek Remix de SAINt JHN e Imanbek

5. Don’t Start Now de Dua Lipa

6. Rockstar, de Dababy feat Roddy Ricch

7. Watermelon Sugar, de Harry Styles

8. Death Bed (coffee for your head), de Powfu y Beabadoobee

9. Falling, de Trevor Daniel

10. Someone you loved, de Lewis Capaldi