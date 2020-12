Estas son las series de Netflix que van a sacar en diciembre: ¿qué esperás para verlas?

Las series de Netflix que componen su catálogo se actualizan constantemente, por eso siempre hay estrenos, pero también hay títulos que salen

El catálogo de las plataformas de contenido on demand se actualiza constantemente. Todas las semanas hay títulos que se estrenan y que prometen entretener a los usuarios. La contracara de esa constante renovación son los títulos que salen. El catálogo de Netflix no escapa a esta realidad.

Las series de Netflix cambian todo el tiempo. Algunas llegan y otras se van, en una suerte de ciclo de actualización recurrente que no tiene fin.

Estas son las series de Netflix que se irán en diciembre

Se ha publicado cuáles son las series de Netflix que ya no estarán disponibles a partir del mes de diciembre. Sin embargo, no todas dejarán la plataforma el mismo día, sino que tienen fechas estipuladas para hacerlo. Cada serie de Netflix tiene un día específico para su fecha de salida.

6 de diciembre

The Secret

El Secreto es una película estadounidense producida que presenta la hipótesis pseudocientífica llamada Ley de la Atracción.

7 de diciembre

Berlin, I Love You

Esta es una película de drama romántico de 2019. Una producción conjunta de Alemania y Estados Unidos, sirve como una entrega de la serie Cities of Love, creada por Emmanuel Benbihy .

Fue lanzada el 8 de febrero de 2019 en los Estados Unidos por Saban Films y el 8 de agosto de 2019 en Alemania.

The Art of the Steal

The Art of the Steal es una película de comedia canadiense de 2013 escrita y dirigida por Jonathan Sobol. Está protagonizada por Kurt Russell, Jay Baruchel, Chris Diamantopoulos, Matt Dillon, y Katheryn Winnick.

8 de diciembre

Sin tetas sí hay paraíso

Sin tetas sí hay paraíso es una telenovela producida por Fox Telecolombia y Telemundo Global Studios para Telemundo.​ Es una secuela de Sin tetas no hay paraíso,​ y a su a vez la primera temporada es una adaptación del libro de Gustavo Bolívar titulado Sin tetas si hay paraíso.​ La serie se estrenó el 19 de julio de 2016 en Estados Unidos por Telemundo y finalizó el 10 de septiembre de 2018.

10 de diciembre

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 (2018)

La secuela de Wreck it, Ralph llegó a Netflix pero tuvo un paso fugaz. La adorable Penélope y el enorme Ralph -que puede hacer acordar al increíble Hulk- tienen fecha de vencimiento en la plataforma de contenido on demand.

14 de diciembre

Hart of Dixie

Hart of Dixie es una serie de televisión de comedia dramática estadounidense que se emitió en The CW del 26 de septiembre de 2011 al 27 de marzo de 2015. La serie, creada por Leila Gerstein, está protagonizada por Rachel Bilson como la Dra. Zoe Hart, una neoyorquina que, después de que sus sueños de convertirse en cirujana cardíaca se desmoronan, acepta una oferta para trabajar como médica general en la ciudad ficticia de Bluebell, Alabama, en la costa del Golfo.

17 de diciembre

Ip Man 3

Ip Man 3 es una película biográfica de artes marciales de Hong Kong. Es la tercera de la serie de películas de Ip Man basada en la vida delgran maestro de Wing Chun, Ip Man, y presenta a Donnie Yen retomando el papel principal. El alumno de Ip Man, Bruce Lee, es interpretado por Danny Chan.

22 de diciembre

The Little Hours

24 de diciembre

The West Wing

25 de diciembre

Spider-Man: Into the Spider-Verse

27 de diciembre

Fifty

28 de diciembre

Lawless

29 de diciembre

The Autopsy of Jane Doe (2016)

30 de diciembre

Dexter: Temporadas 1-8

Hell on Wheels: Temporadas 1-5

Ip Man

Nurse Jackie: Temporadas 1-7

31 de diciembre