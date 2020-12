El test de las emociones: descubrí algo oculto sobre tu personalidad

Los tests psicológicos han sido grandes compañeros a lo largo del aislamiento, ya que permitieron a las personas conocerse a sí mismas

A veces las imágenes nos dicen más de lo que creemos. Nos permiten expresar sentimientos, y descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí.

Por eso, los tests con imágenes tienen tanta popularidad. Porque expresan un modo de ser en el mundo. Son sencillos y rápidos.

En este caso, se trata de un test que te va a ayudar a descubrir cómo son tus emociones. Debajo las respuestas.

La imagen para resolver este test

¿Qué viste primero?

Dos rostros humanos que casi se besan

Si lo primero que viste fueron los rostros humanos, es porque sos una persona muy sensible. Para vos, las emociones lo son todo.

No te preocupa entregar tu corazón, y no esperas conseguir nada a cambio cuando lo haces. Por eso, de vez en cuando, puede que no te sientas lo suficientemente correspondido. Sos el tipo de persona que siempre se preocupa por los demás, el más atento a la hora de escuchar, y el mejor dando consejos. Por el contrario, no te gusta hablar mucho de vos. A veces sentís que en realidad tu única misión en la vida es la de acompañar y nunca ser acompañado.

Sin embargo, sos optimista, y en general no te preocupas de más por las cosas. Pero ojo, a veces ser tan emocional puede traer personas a las que es mejor soltar y no tenerlas al lado.

La silueta de un gato

Si viste la silueta de un gato, posiblemente sea porque sos una persona a la que le cuesta expresar sus emociones. No es que no las tengas: pero sos más de guardarlas, y a veces, reprimirlas un poco.

Te preocupa sentirte vulnerable, y por eso, preferís que te vean como alguien independiente y un tanto insensible. Pero te hace falta comprender que mostrar tus emociones no te hace débil, sólo te hace humano.

Sin embargo, no te gusta pasar inadvertido. Sos capaz de salir adelante solo, y eso está muy bien. Tu mayor desafío está en encontrar el equilibrio entre esa independencia y aparente "fuerza" y la capacidad de sentir intensamente.