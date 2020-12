Qué ver en Amazon Prime Video: 10 series originales de la plataforma

Amazon Prime Video es una de las plataformas de contenido on demand que se pueden usar para ver series o películas en los ratos de ocio

Todas las semanas Amazon Prime Video tiene estrenos que prometen deleitar a sus espectadores. EL catálogo de la plataforma incluye series y películas, algunas de las cuales son de producción propia y otras han sido producidas por otras compañías.

1. The Marvelous Mrs. Maisel

Estrenada en 2017, esta serie tiene 3 temporadas y 30 episodios. Está situada en Manhattan en el año año 1958. Miriam Midge Maisel, interpretada por Rachel Brosnahan, es una mujer cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando, tras ser abandonada por su marido, descubre un talento desconocido para la comedia. Midge cambiará entonces su cómoda existencia en el Upper West Side para hacer monólogos.

2. The Man in the High Castle

The Man In The High Castle es una serie que explora una realidad alternativa de la historia contemporánea, en la que la Alemania nazi y Japón salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y lograron ocupar Estados Unidos. El territorio queda dividido de la siguiente manera. La Costa Este está bajo el control de los nazis, la Costa Oeste, de Japón y la región central todavía se encuentra en juego.

Mientras tanto, las reglas del fascismo obliga a los pocos judíos sobrevivientes a esconderse bajo falsas identidades. Por otro lado, Hitler se encuentra en un estado de envejecimiento que no le permitirá seguir mucho más tiempo entre los vivos, hecho que aprovecharán los japoneses para traicionar a los alemanes por la espalda.

Basada en la novela de Philip K. Dick, The Man In The High Castle, el guión fue escrito por Frank Spotnitz.

3. Sneaky Pete

Sneaky Pete es una serie de televisión que cuenta con 3 temporadas. Relata la historia de un joven estafador que, tras salir de la cárcel, decide robar la identidad de su compañero de celda con el objetivo de escaparse de sus acreedores.

4. Catastrophe

Catastrophe es una sitcom británica que sigue la historia de una pareja poco convencional formada por Rob, un ejecutivo de Boston, y Sharon Morris, una profesora irlandesa. Después de tres meses de haberse conocido, Rob recibe una llamada telefónica de Sharon, en el que ella le revela que, tras haber pasado un fin de semana lleno de sexo con él, está embarazada y esperando un hijo suyo. Rob entonces se desplaza otra vez a Londres, esta vez para averiguar cuál es su papel en todo esto, en un grave conflicto personal, llegando incluso a pedirle matrimonio a Sharon.

Protagonizada por Rob Delaney y Sharon Horgan, quienes también son los creadores de esta serie, Catastrophe está producida por Jack Bayles.

5. Mozart in the Jungle

Mozart in the Jungle cuenta lo que pasa detrás de las cortinas de la sinfonía. El sexo, las drogas y la música clásica ilustran lo que pasa tras esas cortinas y puede llegar a ser tan fascinante como lo que ocurre en el propio escenario.

La historia gira en torno a Hailey, que intenta conseguir un puesto en la sinfónica de Nueva York, y en Rodrigo, el nuevo y excéntrico director de orquesta.

La comedia de amazon está basada en el libro homónimo de Blair Tindall y está protagonizada por Malcolm McDowell, Saffron Burrows, Bernadette Peters, Gael García Bernal y Lola Kirke, entre otros.

6. Red Oaks

A sus 20 años, David Myers (Craig Roberts) comienza a trabajar como asistente de profesor de tenis en el club de country Red Oaks, una asociación judía en la que tratará de averiguar qué tipo de vida quiere llevar.

Red Oaks es una serie de televisión escrita por Joe Gangemi y Gregory Jacobs que trajo Amazon con David Gordon Green como director.

7. Doctor Thorne

El doctor Thomas Thorne (Tom Hollander) vive en Greshambury, un pueblo del condado de Barsetshire, con su sobrina Mary (Stefanie Martini), una joven que posee numerosas calidades, pero que no tiene mucho dinero.

Mary Thorne creció en compañía de las hermanas Gresham, Augusta (Gwyneth Keyworth) y Beatrice (Nell Barlow), y de su hermano Frank (Harry Richardson), cuya familia posee la gran hacienda de Greshamsbury Park. Contrariamente a las apariencias, la fortuna de los Gresham no existe y la familia se mantiene gracias a los préstamos más que favorables que consiguió obtener el doctor Thorne de un hombre que se hizo millonario gracias al ferrocarril (Ian McShane). Lady Arabella Gresham (Rebecca Front) está aterrorizada cuando descubre que su hijo se prendó de Mary, convencida de que el deber de su hijo es casarse con una mujer rica para salvar las posesiones familiares. Ella quiere que se case con una americana rica, Martha Dunstable (Alison Brie).

8. Good Girls Revolt

La historia sigue a un grupo de jóvenes mujeres periodistas de investigación que trabajan para "News of the Week" que simplemente piden ser tratadas justamente, con igualdad. La petición de estas mujeres por justicia es un hito en la historia feminista dentro del sector del periodismo. Ambientada en 1969, cuenta la historia de la revolución cultural, época en la que golpeó con fuerza a la sociedad de los Estados Unidos, aunque todavía habían mujeres rechazadas de ciertos entornos laborales.

9. Tom Clancy’s Jack Ryan

El Jack Ryan de Tom Clancy sigue a un prometedor analista de la CIA metido en una peligrosa misión por primera vez. Ryan descubre un patrón en la comunicación terrorista que le lanza al centro de una peligrosa maniobra con una nueva especie de terrorismo que amenaza con la destrucción global.

10. Transparent

Transparent es una serie de televisión de 4 temporadas que, además, tiene un episodio musical final de 2 horas. Todos los miembros del clan Pfefferman, una acomodada familia judía de Los Ángeles, deberán redescubrir su pasado y replantearse su futuro cuando el padre, un profesor recién jubilado, comunica a sus tres hijos, ya adultos, que se siente mujer, que se ha cambiado el nombre a Maura, y que vestirá como mujer desde ese momento. Cada uno de los hijos se tomará la inesperada revelación de una forma diferente.