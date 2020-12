Para futuras maratones: estas son las series de Netflix que llegan en 2021

Cada año se estrenan una gran cantidad de títulos en las plataformas de contenido on demand, por eso en 2021 llegan muchas series de Netflix

En un par de semanas se termina el 2020, un año que dejó mucha incertidumbre, cambios y situaciones olvidables, además de una fatídica crisis económica y sanitaria que golpeó a muchos países del mundo. El 2021 llega con muchas expectativas, entre las que se encuentra la intriga por las nuevas series de Netflix por parte de los espectadores.

Las series de Netflix que llegarán en el 2021 incluyen estrenos, es decir, títulos nuevos que el público desconoce, y también incluyen nuevas temporadas de series que ya se habían estrenado anteriormente.

Hay muchas series de Netflix que llegarán en 2021 y que han despertado las expectativas de muchos usuarios

Nuevas temporadas de series de Netflix que llegan en 2021

Stranger Things - temporada 4

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado We Got This Covered, la cuarta temporada de esta serie de Netflix podría ser la última. Luego de haber paralizado la producción de esta temporada de la serie de Netflix por la pandemia, el servicio en streaming estaría estudiando que la cuarta temporada sea la última, y podría estrenarse en dos partes y que el desenlace final sea con un gran largometraje.

Se estima que Netflix gastó u$s 80 millones en la producción de la segunda temporada y que la tercera tuvo un presupuesto aún mayor. El presupuesto para esta nueva temporada de la serie de Netflix rondaría los u$s 200 millones.

Stranger Things es una de las series de Netflix con mayor éxito entre crítica y público de la plataforma.

La casa de papel - temporada 5 (última)

La plataforma de contenido on demand anunció la temporada final de La Casa de Papel, esa serie de Netflix que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La temporada número 5 constará de 10 episodios y el 3 de agosto comenzó su producción.

La popular serie de Netflix sobre los ladrones que realizan un multimillonario asalto al Banco de España comenzó el rodaje de su temporada final en España, Dinamarca y Portugal, luego del retraso que supuso la pandemia de coronavirus y que afectó también a las filmaciones en todo el mundo.

Élite - temporada 4

Según el sitio Fuera de series, lo que más sorprendió de esta nueva temporada de la serie de Netflix es la renovación de los actores, según publicó Fuera de series el pasado enero.

Como sugiere la última escena de la tercera entrega y el teaser de la próxima, continúan Miguel Bernardeau (Guzmán), Itzan Escamilla (Samu), Claudia Salas (Rebeca), Georgina Amorós (Cayetana), Aron Piper (Ander) y Omar Ayuso (Omar). Se marchan Álvaro Rico, Danna Paola, Ester Expósito, Jorge López y Mina El Hammani. A los nuevos fichajes no los conocemos

Así lo informó Netflix, en forma oficial, a través de su cuenta de Twitter.

Es oficial: ya estamos planchando el uniforme para volver a verlos ???? #Élite4 pic.twitter.com/XGf8Q10qzI — Netflix España (@NetflixES) May 22, 2020

Sex Education - temporada 3

Sex Education es una serie de televisión web británica de comedia dramática, creada por Laurie Nunn, que se estrenó el 11 de enero de 2019 en Netflix. Está protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling. En febrero de 2019, se anunció que la serie se había renovado para una segunda temporada, la cual se estrenó el 17 de enero de 2020, recientemente se confirmó una tercera temporada.

The Witcher - temporada 2

La primera temporada de The Witcher ha arrasado en Netflix, pero la plataforma de streaming ya había renovado la serie por una segunda temporada antes de su estreno. Los más impacientes seguro que están deseando verla ya, pero es necesario esperar a que llegue el 2021 para ver los nuevos capítulos de esta serie de Netflix.

Cobra Kai - temporada 3

Una película icónica de los años '80 vuelve a convocar a sus actores originales pero esta vez para una serie y con un giro interesante en la trama. La nostalgia como ingrediente estrella parece cotizar muy bien últimamente en el mercado de series y películas, ya que durante las últimas semanas parece que no hay nadie que no haya visto Cobra Kai, la serie que es estreno reciente de Netflix. Esta serie de Netflix es una secuela de Karate Kid (1984) y es tal el furor que los seguidores ya se preguntan cuándo es el estreno de la tercera temporada.

After Life - temporada 3

Ricky Gervais ha cerrado un acuerdo para colaborar en exclusiva con Netflix durante varios años. La primera consecuencia del mismo ha sido la renovación de 'After Life' por una tercera temporada, rompiendo así la tradición de Gervais de finiquitar sus series después de la segunda.

La noticia llega apenas un par de semanas después del estreno de la segunda temporada de 'After Life'. El propio Gervais ya había dejado caer entonces que no le importaría hacer otra más y en Netflix debieron tomar buena nota de ello. El actor ha lanzado el siguiente mensaje tras anunciarse el acuerdo:

"Tenía pensando retirarme pronto y andar alrededor de la casa borracho hasta que me muriera, pero me he cansado de hacer eso durante el encierro, y además Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar".

You - temporada 3

La próxima temporada de You seguirá los pasos de Joe y Love en Los Ángeles, pero esta vez la historia no estará basada en los libros ya que Hidden Bodies, la segunda parte escrita por Caroline Kepnes, fue adaptada para la segunda temporada.

Así que ahora es imposible saber exactamente qué puede ocurrir hasta que los creadores digan algo, pero de momento se han confirmado algunas cosas:

Joe y Love esperan su hijo pero tratándose de You, no va a ser todo color de rosas. En la tercera temporada se pondrá el foco en el nuevo vecino (o vecina) que la pareja tiene al final de la T2. Además, conocerán a dos nuevos personajes que los invitarán a formar parte de su círculo más cercano, pero ellos también tienen sus secretos.

No obstante, lo que se pregunta todo el mundo es: ¿Quién puede ser el vecino? Eso es lo que quieren saber, aunque la teoría que parece gustar más entre los fans es que se trata de la madre de Joe. En los pasados capítulos de You pudimos conocer cómo había sido su infancia y lo que había ocurrido con su madre, así que no sería descabellado pensar que fuera ella.

Nuevas series de Netflix que llegan en 2021

Con respecto a las producciones totalmente nuevas. Junto a estas míticas series de Netflix mencionadas anteriormente, se estrenarán nuevos títulos una de las más esperadas es una de suspenso como 'Sky Rojo'.

Lupin

Bajo la dirección de Louis Leterrier (Ahora me ves, Cristal Oscuro: La era de la resistencia) y Marcela Said (Los perros, El verano de los peces voladores) esta serie de Netflix está protagonizada por Omar Sy (Intocable, Jurassic World: Dominion, La llamada de lo salvaje).

La sinopsis

La serie de Netflix titulada Lupin gira en torno a Assane Diop, un ladrón de guante blanco muy aficionado a las novelas de Arsène Lupin creadas por Maurice Leblanc.

Su vida dio un vuelco durante su adolescencia cuando su padre murió después de ser acusado de un crimen que no cometió. 25 años después de ese terrible suceso, Assane se inspira en su héroe Arsène Lupin para vengar a su padre, convirtiéndose en todo un ladrón de guante blanco con un estilo y habilidades propios del mismo Lupin.

50M2

Esta serie de Netflix pertenece al género de comedia y es de origen turco. Está dirigida por Burak Aksak y los actores que forman parte del reparto de esta serie de Netflix son Engin Öztürk, Aybüke Pusat y Cengiz Bozkurt.

La sinopsis

50M2 presenta a Golge, un joven que tiene un trabajo bastante poco convencional: es sicario. El protagonista de la serie de Netflix trabaja para una agencia, pero un día decide hacer algo para lo que no hay marcha atrás: traicionar a sus jefes.

Golge, el protagonista de esta serie de Netflix, tras ser perseguido por sus superiores por varios días y con el temor de ser asesinado en cualquier momento, se esconde en una vieja sastrería de la ciudad para así salvar su vida, aunque tenga que permanecer escondido en 50 metros cuadrados.

Allí, es confundido con el hijo difunto del propietario y es entonces cuando adopta esa nueva identidad sin pensar ni un momento en todos los riesgos y complicaciones que derivan de la decisión que acaba de tomar.

Sky Rojo

Sky Rojo es una serie de Netflix, original de la plataforma, de género dramático y de origen español. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Enric Auquer y Yany Prado, esta serie de Netflix tiene previsto su estreno para principios de 2021.

La serie de Netflix está creada por Álex Pina, quien también produjo La casa de papel y White Lines, y por Esther Martínez Lobato, quien también participó en El embarcadero y en Vis a vis. Se trata de una serie de Netflix que cuenta con 8 episodios de 25 minutos cada uno.

La sinopsis

La serie de Netflix cuenta la historia de tres prostitutas que huyen del club de alterne en el que vivían tras dejar a su proxeneta gravemente herido y con medio cuerpo paralizado. Una cubana, una argentina y una española emprenden un viaje por carretera sabiendo que, después de lo que han hecho, están muertas. Con varios delitos graves a sus espaldas por los que no pueden acudir a la policía, y con los sicarios del proxeneta pisándoles los talones, sólo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar.

Jupiter’s Legacy

Jupiter's Legacy es una serie de Netflix basa en historia de superhéroes. De origen estadounidense creada por Steven S. DeKnight, esta serie de Netflix está basada en la serie de cómics homónima de Mark Millar y Frank Quitely. El estreno de esta serie de Netflix está previsto para 2021.

La serie de Netflix titulada Jupiter's Legacy está protagonizada por Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris , Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter.

La sinopsis

Jupiter's Legacy es una serie de Netflix que sigue la historia de los primeros superhéroes del mundo, que recibieron sus poderes en la década de 1930. En la actualidad, son los guardianes mayores venerados, pero sus hijos superpoderosos luchan por estar a la altura de las hazañas legendarias de sus padres".

Destino: la saga Winx

Fate: The Winx Saga, el nombre en inglés de esta serie de Netflix, es una serie de televisión de acción en vivo dramática juvenil basada en la serie animada Winx Club, creada por Iginio Straffi. La producción de esta serie de Netflix estará en manos del estudio Rainbow, del cual Straffi y Viacom son propietarios. Iginio Straffi está presente como productor ejecutivo junto con Judy Counihan, Brian Young y Kris Thykier. Abigail Cowen interpretará a Bloom.​ La serie de acción en vivo es una nueva versión de toda la historia de la serie original. Se iba a estrenar en 2020 pero de acuerdo con Straffi, debido a la crisis del coronavirus el estreno de Fate será en el 2021. Estará disponible en Netflix y tendrá 6 episodios que durarán 60 minutos cada uno.

La sinopsis

Por primera vez las seis hadas más populares pasarán a ser adolescentes reales aprendiendo a controlar sus poderes mientras viven juntas en un internado mágico. Ubicada en un mundo paralelo místico y lejano, la escuela Alfea ha entrenado a las hadas en las artes mágicas durante miles de años, pero nunca ha tenido a una estudiante como Bloom. Criada en el mundo humano, es impulsiva, amable… y peligrosa. Dentro de ella hay un poder que podría destruir ambos mundos o salvarlos. Para controlarlo, ella tiene que controlar sus emociones. Siendo una adolescente, ¿qué tan difícil puede llegar a ser?

Los seis episodios de esta serie de Netflix siguen las aventuras de cinco amigas que asisten a la escuela Alfea, un internado mágico en el Otro Mundo, donde deben aprender a dominar sus poderes mágicos mientras se ven inmersas en asuntos relacionados al amor, las rivalidades y los monstruos que amenazan su propia existencia.