El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se distanció de su esposa Bárbara Diez y dejó el departamento que compartían con sus hijas.

Rodríguez Larreta y la reconocida organizadora de eventos estaban casados hace casi 20 años y tienen dos hijas, Paloma y Serena. Además, Bárbara tiene una hija de 23 años, Manuela, fruto de su primer matrimonio.

El mandatario porteño dejó hace tres semanas el departamento familiar y se mudó a lo de un amigo.

"Están distanciados", aclararon fuentes cercanas a Horacio Rodríguez Larreta.

El dirigente, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, y la wedding planner estaban casados desde el 2000. Las hijas de ambos son Paloma (17) y Serena (4).

Cómo se conocieron

Bárbara Diez contó como se conocieron: "Le habían recomendado mi nombre para traducir un libro, porque soy traductora técnico científico literaria". "Nosotros teníamos amigos en común y nos ubicábamos. De hecho, yo había salido con un íntimo amigo suyo que falleció", agregó.

"Cuando me llamó, nos juntamos en un café, y le dije que el libro estaba mal escrito, cosa que no le gustó mucho. Me había dado cuenta de que había capítulos escritos por diversas personas. Él no podía creer que le dijera eso, y yo no podía creer que me hubiera dicho: ‘Ay, no traje la billetera: ¿Me pagás el café y la medialuna?’. Me pareció el antihéroe máximo", continuó.

Y añadió: "Era lo contrario al típico argentino que no te va a dejar pagar nunca, y me resultó completamente despojado. Es un tipo muy diferente, fuera de lo común. Nosotros somos una pareja pareja, somos pares de verdad. Es un laburador incansable, pero me llama todos los días a la mañana y a la tarde, almorzamos todos los miércoles juntos, llueva, truene o llame el Presidente o el Papa. Tenemos nuestros momentos sagrados que no se negocian".

Presupuesto porteño 2021

El Gobierno porteño le subió una vez mas la presión impositiva al sector financiero para compensar un recorte extra de fondos que se desprende de la aprobación por parte del Congreso de la Nación de la ley de financiamiento de la Policía porteña.

En efecto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta calcula que el recorte total de fondos que sufrirá CABA alcanzará los $65.000 millones en 2021.

Para compensar el recorte adicional, el Gobierno porteño anunció que "se incorporará a la Ley Tarifaria 2021 una modificación que consiste en incrementar en un punto la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al sector financiero, uno de los menos perjudicados en el marco de la pandemia."

Los funcionarios explicaron que ahora "esta alícuota pasará del 7% al 8%, lo que marca una armonización tributaria con la Provincia de Buenos Aires".

Desde las entidades financieras señalaron que este impuesto, como el de las Leliq, terminará impactando de una u otra forma sobre los usuarios de bancos. Ya sea porque recibirán una tasa menor por las colocaciones a plazo fijo o deberán afrontar una tasa de interés más alta por los créditos que pidan.

Larreta sube otra vez la presión impositiva sobre los bancos

En el comunicado, el gobierno porteño señaló que "ésta y el resto de las medidas adoptadas en el marco de este presupuesto de contingencia quedarán sin efecto en caso de que la Coparticipación de la Ciudad se retrotraiga a la situación existente antes del 9 de septiembre, fecha en la cual el PEN decidió implementar el Decreto 735/20."

"La aprobación de la ley del financiamiento de la Policía porteña en el Congreso representará una quita de otros $13.000 millones para el próximo año", agrega el comunicado.