Ganó dos veces la lotería: el hombre que sabe "cuándo jugar"

Munib, el hombre afortunado, ganó su primer premio de un millón cuando compró un boleto de lotería en el mes de noviembre y en la misma tienda que en esta última oportunidad. "¡Esta es la segunda vez en tres años que esta tienda me convierte en un ganador!",exclama Munib. De esta forma, el local donde compró el boleto también recibirá una compensación de 10.000 dólares.

Desafiando las leyes de la lógica, el hombre afirma que jugar en el mes de noviembre le da la suerte "extra" que necesita.

"This is the SECOND time in three years that this store has made me a winner!"Munib Garvanovic strikes it rich AGAIN at @GATE_Stores #1203 in Jacksonville after winning a $5 million top prize from the 200X THE CASH Scratch off game! https://t.co/UMmXlAu2rC pic.twitter.com/qDNDJpym6E — Florida Lottery (@floridalottery) December 1, 2020