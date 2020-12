El test de las mil opciones: lo que veas primero en cada imagen revelará qué tipo de personalidad tenés

Este divertido test arrojará luz sobre cuestiones relacionadas con tu personalidad, de las que quizás no tenés la más mínima idea porque no siempre están a simple vista.

Te daremos tres opciones para elegir entre "A" "B" o "C". Elegí la letra cuya afirmación explique lo que has visto primero en cada imagen, tomá lápiz y papel para que sepas cuál de las letras seleccionaste más y fijate lo que se dice sobre tu forma de ser...¿Estás preparado?

¿Qué ves primero?

La imagen para resolver el test

A) Una cara

B) Manzanas

C) Una persona sentada

¿Qué llamó tu atención primero en esta imagen?

Esta es la imagen para responder esta pregunta

A) Una persona practicando surf

B) Una ballena

C) La luna y la luz en el agua

¿Qué ves en esta ilustración?

La imagen para responder la pregunta

A) Un cuchillo

B) Una manzana

C) Una mariposa

Próxima imagen, ¿qué has visto primero?

La imagen para responder la pregunta

A) Montañas y agua

B) Gente en un barco

C) Un cocodrilo

Próximo dibujo...¿Qué llamó tu atención?

La imagen para resolver el test

A) Persona con binoculares

B) La letra "A"

C) Un auto

Las respuestas del test

Si tenés más respuestas "A"

Encajás muy bien con los demás, sos sociable, por lo regular estás de buen humor, nada que ver con bipolaridad. No acostumbrás entrometerte en asuntos ajenos ni te gusta asumir el papel de juez en vidas ajenas. Tu forma de ser es un imán para los de tu entorno. De naturaleza optimista. Vivís la vida sin albergar rencores, ansiedad, vergüenza o depresión...la verdad bastante estable.

Si tenés más respuestas "B"

Gozás de buena salud y no es casualidad porque te cuidás. Te encanta la vida social, las fiestas y los viajes. Simpatizás rápidamente con los demás pero no cualquiera puede entrar en tu círculo de amigos. Ponés por encima de todo, tus anhelos, tus proyectos de vida. También sos adaptable y seguro. Para vos no hay grises, ni término medio, o es negro o es blanco.

Si tenés más "C"

Sos curioso. Te fascina el misterio y la intriga, indagar en las cosas ocultas que como tales no están a simple vista...tenés una personalidad detectivesca. Sos reservado, no te gusta exponer tus problemas para que los demás no se entrometan. También creativo...optás por lo complicado porque de alguna manera te "facilita" la vida.