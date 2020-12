Las predicciones de Nostradamus para el 2021 ¿Qué nos depara?

Según múltiples analistas todas las catástrofes y desastres que han ocurrido en 2020 fueron vistas y escritas por Nostradamus hace casi 500 años

¿Crees en profecías y predicciones? ¿Y qué pasa con aquellas personas que afirman que pueden ver el futuro? Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, se hizo famoso e infame en todo el mundo en 1555, cuando decidió publicar la primera edición de su libro de profecías.

Obviamente, ciertas profecías han sido objeto de controversia desde entonces y no es probable que eso cambie pronto.

Según múltiples analistas y expertos, todas las catástrofes y desastres que han ocurrido en 2020 fueron vistas y escritas por Nostradamus hace casi 500 años, mientras que otros tienden a creer que es solo una coincidencia.

Muchas personas tratan de evitar que las predicciones de Nostradamus se cumplan debido a las horribles cosas para el mundo que se esperan.

Nostradamus dejó predicciones antes de su fallecimiento, incluso predicciones para el 2021.

1)

Según Nostradamus, mencionó que el 2020 estaría lleno de catástrofes a nivel mundial, la economía se vería bastante afectada y que un gran "rey" perdería su corona, es probable que este "rey" mencione a Donald Trump el cual prácticamente perdió su mandato en la Casa Blanca por su remplazante, Joe Biden. Afirmó que el 2020 estaría lleno de conflictos internacionales, Nostradamus mencionó que Turquía atravesaría un gran terremoto en algún momento, y sí, en octubre ocurrió un terremoto que dejó alrededor de 70 fallecidos y 900 heridos, pero simplemente otros creen que es una simple casualidad. Por otra parte, muchos creen que Nostradamus predijo el COVID-19.

Nostradamus predijo que "un gran rey perderá su corona". Para los expertos, hablaba de Trump

2)

"La gran plaga de la ciudad marítima. No cesará hasta que se vengue la muerte. De la sangre justa, condenada por un precio sin delito", -Nostradamus. Según se puede interpretar, Nostradamus habla sobre el COVID-19, debemos de aclarar que Wuhan no es una ciudad marítima ya que se sale del tema de origen de la profecía, pero "la gran plaga" hace la referencia al mercado de mariscos en donde surgió el virus, es bastante probable que haga referencia al mar. Ahora lo que muchos queremos saber... ¿cuáles son las profecías de Nostradamus para el 2021?

Para los expertos, "la gran plaga" hace referencia al mercado de mariscos de Wuhan, China, en donde surgió el virus

3)

Según las palabras sagradas de Nostradamus, las cosas no mejorarán mucho en 2021. "Habrá tal estrés en la Tierra que su superficie se derrumbará lugares como un duro trozo de arcilla. Algunas piezas se verán forzadas contra otras. Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba mientras que otras desaparecerán bajo el agua", -Nostradamus. Por si eso no fuera poco, Nostradamus dijo lo siguiente: Pocos jóvenes, medio fallecidos para empezar, fallecidos por despecho. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto; un monstruo pestilente. El grande no será más, realmente todo el mundo se acabará". ¿Qué quiere dar a entender? Según las personas que interpretaron el mensaje, el 2021 seguirá igual o peor al 2020, las contaminaciones aumentarán, y algo más devastador podría suceder.

Nostradamus augura grandes catástrofes ambientales con consecuencias gravísimas para el planeta

4)

El 2020 fue un año bastante similar a una película, al parecer el 2021 es la segunda parte de esta horrible película... Nostradamus predijo un gran terremoto que ocurrirá en Estados Unidos, se cree que destruirá California y que la causa se dará por la "Falla de San Andrés". Los científicos dicen que es muy posible que esto suceda, pero que no se sabe con exactitud qué mes, día y hora ocurriría. Al parecer Nostradamus dice que el 2021 también traerá una nueva pandemia, al parecer podría ser peor que la actual, es porque se hace la mención de "todo el mundo se acabará". ¿Existe la posibilidad de un tercer conflicto bélico mundial?

5)

Nostradamus dijo lo siguiente: "Luego de haber pasado un gran problema para la humanidad, otra crisis más grande vendrá: lluvia, sangre, leche, hambruna, metal y más plaga". Nostradamus hace referencia a la hambruna mundial que está por llegar, al parecer es algo muy aceptable ya que en muchos medios de todo el mundo se habla sobre la crisis económica mundial y la falta de recursos causadas por los fenómenos naturales, al parecer el mundo estará hambriento, gran parte del planeta lo estará. El Programa Mundial de Alimentos (WFP), advirtió que se avecina una gran hambruna con niveles muy catastróficos para todo el mundo. ¿Puede que ocurra algo más aterrador? R: ¡Claro!

Nostradamus hace referencia a la hambruna mundial que está por llegar y, al parecer, es algo muy aceptable

6)

Una de las principales y más aterradoras predicciones de Nostradamus menciona la aparición de un nuevo anticristo, según Nostradamus, este será un personaje conocido en todo el mundo, este personaje creará una batalla de ideología y provocará la caída de las grandes naciones y culturas enteras.

Al parecer, todo esto va a generar un panorama completamente diferente y devastador para todos los habitantes de la tierra, esto haría referencia al "fin del mundo", Nostradamus afirma que el 2021 quedará bastante marcado con la aparición del anticristo.