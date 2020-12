Estas son las predicciones para cada signo según el horóscopo negro 2021

Después del 2020, que fue un año difícil para todos los habitantes del mundo, llegan las predicciones para cada uno de los 12 signos

El 2020 fue un año difícil en todo sentido y para todos los habitantes del mundo. Por uno u otro motivo todos debieron cambiar sus hábitos y adaptarse a la normalidad que el coronavirus obligó a vivir.

Es por eso que son muchas las personas que están esperando las predicciones del horóscopo para el 2021.

Predicciones para el 2021, según el horóscopo negro

De acuerdo al Horóscopo Negro, el 2021 será el año en que cada signo zodiacal podrá conseguir lo que quiere.

Aries

Es un signo que consigue lo que quiere porque le pone energía. "Es tu constancia la que puede ayudarte a conseguir lo que quieres en 2021. Podés tenerla, cuando querés, podés. Ampliá tu horizonte con objetivos a largo plazo y planificá".

Estas son las predicciones para Aries

Tauro

Para este signo se impondrá desde el silencio e impresionará a los demás. "En 2021 vas a conseguir lo que querés pero por tu propio criterio y determinación. Metete en la cabeza que no te hace falta que nadie te reafirme para hacer lo que creés".

Géminis

Sabe lo que quiere, tiene objetivos claros y tiene la iniciativa suficiente para conseguirlo. "En 2021 conseguirás lo que querés porque te vas a reafirmar en tus objetivos sin pensar si vas a quedar bien o si vas a quedar mal. Los que te rodean te aprecian y si por envidia te cuestionan, dejará de importarte. Lo que cuenta es lo que vos querés, le pese a quien le pese".

Cáncer

Este 2021 debés dejar el pasado atrás de una vez. "El año que viene vas a conseguir lo que querés porque vas a tener tu mirada puesta en el futuro, no en el pasado. Mantené tus buenos recuerdos; a los malos que les den. Sos más fuerte cada día por lo que has vivido, pero ya está".

Leo

Será un gran año para todos los nacidos bajo este signo. "En 2021 conseguirás lo que querés porque desde hace varios meses estás reflexionando sobre algunos errores, y has asumido que fueron tuyos y de nadie más. Llegar a esa conclusión te va a dar una fuerza agregada a tu segura personalidad y vas a ser imparable".

Estas son las predicciones para Leo

Virgo

Tenés que dejar de ser tan duro con vos mismo. Te trabás con tus defectos y te ves peor de lo que sos y no es justo. "En 2021 esto va a cambiar y te vas a dar la posibilidad de conseguir lo que querés. Porque va a creer en vos más que nunca. Y te vas a sentir más seguro precisamente porque vas a asumir tus inseguridad. El año que viene tus metas y sueños se hacen realidad"

Libra

Siempre conseguís lo que querés y no te ponés metas que no sean realistas. "En 2021 conseguirás lo que querés porque sabés que depende de vos y de nadie más. Y tener eso claro te da mucha fuerza".

Escorpio

Tendés a ser posesivo con tus cosas y los tuyos, pero tené cuidado con tu sentido de la posesividad. "En 2021 conseguirás lo que querés porque has aprendido a valorar los grises, sí, los grises. Ni blanco ni negro. Has aprendido a no ser tan radical ni a querer abarcar tanto. Ya no sos tan posesivo, lo que querés es disfrutar con los detalles".

Sagitario

Sos optimista y tenés la fuerza para conseguir lo que querés como por arte de magia. "Para 2021, habrá algo que vas a conseguir, algo que deseñas mucho, algo de lo que tenés muchas ganas. ¿Qué puede ser? Muchos piensan que es imposible que seas ambicioso, porque ya tenés bastante de todo. Sin embargo, se equivocan, tenés mucho pero querés algo más. Querés a alguien. Y lo tenés tan claro, que vas a ir a por todo. Te lo vas a tomar en serio".

Capricornio

Conseguís lo que querés por tu propio esfuerzo, peleás todo a muerte y gana. "En 2021 conseguirás lo que querés porque vas a aceptar hacer tu camino acompañado. Por fin has comprendido que los demás pueden sumar en tu vida, no restarte ni frenarte. Ddejá que te acompañen. Te vas a sentir mucho mejor y tendrás con quien disfrutar todo lo que consigas".

Las predicciones para Capricornio

Acuario

Es un signo generoso dando y no quiere preocupar a nadie, ni robarle su tiempo. "En 2021 conseguirás lo que querés porque por fin vas a pedir ayuda, y la vas a tener. Tenés cerca a personas que te son más leales y fieles de lo que imaginás y van a estar deseando que les pidas ayuda para dártela. Estas personas siempre han estado ahí, pero vos querías ir solo por la vida, de caballero andante".

Piscis

Aunque necesites la aprobación de los demás, "este 2021 vas a conseguir lo que querés porque en los últimos meses has recorrido un duro camino que te ha hecho muy fuerte".