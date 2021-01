El test de las flores: ¿cuál es la mejor habilidad que tenés?

Tus habilidades son las cosas que has aprendido a hacer bien y son una parte importante muy importante de quién sos y de tu forma de ser

No necesitás sobresalir en uno para afirmar que lo posee. Si te sentís competente o realizás la habilidad tan bien como la mayoría de las personas, tenés esa habilidad.

Descubrí cuál es su principal habilidad eligiendo una bolsa con flores. A todos nos encantan las flores por su valor decorativo, que aportan vitalidad y color y realzan la estética de un lugar.

¿Cuál te gusta más? Elegí una de las bolsas llenas de flores que se muestran a continuación y descubrí cuál podría ser su mejor habilidad.

Las bolsas de flores que se pueden elegir

¿Qué bolsa elegiste?

Si elegiste la bolsa n° 1

Siempre estás luchando por tu lugar bajo el sol. Dedicás mucho tiempo y energía a trabajar.

Sos respetado y apreciado por la gente; tenés tacto con los demás y sos condescendiente con tus amigos. Lo único que no podés perdonar es su engaño.

Tu habilidad: no te rendís. Esta es tu fuerza interior, sos la persona que nunca pierde la esperanza, creés en vos mismo. Un verdadero luchador en los negocios, en el amor o en cualquier otro ámbito de la vida.

Si elegiste la bolsa n° 2

No te gusta la soledad, te gusta comunicarte con la gente y pasar un buen rato sobre algún tema interesante, pero tu prioridad siempre es el hogar, tu propia familia y todo lo relacionado con ella. Harás de todo y un poco más para que tu familia se sienta bien y a gusto.

Tu habilidad: sos una persona sincera. No te mentirás a vos mismo, a las personas ni a nadie más. Entendés la expresión "mentir a la salvación", pero no te gustan las mentiras "blancas".

Si elegiste la bolsa n° 3

Este número suele ser elegido por personas que creen que tres es su número de la suerte. Tres es un número único: simboliza el pasado, el futuro, el presente. Alguien que se da cuenta de esto es una persona interesante.

Tu habilidad: sabés amar. Vos sos fuerte. No todo el mundo es capaz de hacer esto. Amás a la persona, no a vos mismo en el proceso de este amor. Sos capaz de realizar acciones serias. Sos la persona a la que más deberías amar.

Si elegiste la bolsa n° 4

Sos el tipo de persona que no quiere ser ni el mejor ni el peor. Siempre elegís un término medio, una persona que no exige y no pide mucho a la vida.

Lo principal para vos es que las personas que amás están llenas de vida y son buenas, y esto es suficiente para vos. Sos un ser que posee sabiduría.

Tu habilidad: el poder de las palabras. La gente dice que tenés un timbre de voz muy específico y muchas veces te alejás de otras personas, como vos, que tienen una voz tan agradable, tranquila y que siempre saben qué decir y saben encontrar las palabras adecuadas para cualquier situación.

Si elegiste la bolsa n° 5

Te encanta el orden. En todo. En los negocios, en las relaciones, en el hogar, en la vida. ¡Sabés cómo organizar todo! Te gustan las reglas razonables y la vida mesurada. Siempre te ves bien.

Tu habilidad: podés ver los deseos de las personas. Estás muy atento a los detalles. Sos consistente. Lo que necesitás siempre está almacenado en tu memoria. La gente se sorprende con tu perspicacia, piensan que sos una persona fuerte.