¿Cuál es tu principal problema, según tu signo zodiacal?

Todas las personas tienen problemas en la vida, pero muchos de ellos pueden estar relacionados con el signo zodiacal bajo el que cada uno haya nacido

Es por eso que, para conocer cuál es el principal problema de la vida, es esencial saber el signo zodiacal bajo el que se ha nacido.

Aries

Sos el primer signo zodiacal y, por este motivo, requerís mucha atención y reconocimiento. Sos muy asertivo en tus ideas y opiniones, sin importar el contexto, y tiendes a conseguir que todo gire a tu alrededor. Es halagador ser reconocido por tus logros, pero demandás a los que están a tu alrededor que atiendan a lo que decís, hacés y cómo te sentís las 24 horas del día. Esto puede provocar rechazo en algunas personas.

Tauro

La característica más comentada sobre tu signo es una que seguro ya conocés: la tozudez. Según Jan Spiller y Karen McCoy en el libro Spiritual Astrology, ésta se manifiesta sobre todo cuando no sos capaz de aceptar las opiniones de los demás, sencillamente porque no coinciden con las tuyas. Tenés un gran sentido de la ética y la moral, pero tendés a asumir que tú verdad es la única válida y perdés el respeto por las personas que no la comparten contigo.

Géminis

Tu signo suele ser criticado por tener dos caras y, para ser honestos, tendés a cambiar tus pensamientos y opiniones en función de con quién estés. No es que seas una persona falsa, ¡de hecho sos uno de los signos más genuinos! Pero tenés una capacidad de atención reducida y vivís tan al momento que tu parecer cambia según el ambiente y tu estado de ánimo. Vivís analizando constantemente tu entorno y acumulando información, lo que te convierte en una persona idónea para el networking y para acumular conocidos. Pero formar relaciones más sólidas es complicado para vos, debido a tu personalidad cambiante.

Cáncer

Sos emocional en cualquier área de tu vida. Además, sos de los signos con una mayor empatía, que se declina en una intuición natural y un gran instinto maternal. Pero estas emociones a flor de piel son también la causa de tu famosa irritabilidad. Al actuar siempre en base a tus emociones, puede que resultes resultar intimidante a veces, ya que la gente no sabe cómo lidiar contigo.

Leo

Tu signo se relaciona con el Sol. Sos deslumbrante pero recordá que, a diferencia del auténtico Sol, el mundo no gira en torno a vos. La gente puede sentirse agredida por tu constante demanda de atención. Tenés el mayor ego del zodiaco, aunque de alguna manera también sos el signo más frágil. Necesitás sentirte escuchado y validado por los demás, pero hacer lo que sea con tal de estar en el foco público no es la mejor manera de conseguirlo.

Virgo

Sos diligente, considerado y práctico, y siempre tratás de asegurarte de que todo el mundo a tu alrededor sea feliz. Pero todo esto tiene un lado oscuro: tu obsesión y perfeccionismo te llevan a intentar arreglar incluso el más mínimo de los detalles. Solés usar esa atención por el detalle para mejorar tu espacio de trabajo y las vidas de los que te rodean, pero a veces te olvidás de tus propias necesidades. Tratás de mejorarlo todo, aunque nadie te lo haya pedido. Tu ojo crítico sirve para reparar hasta los más pequeños errores, aunque cuando lo utilizas constantemente como arma, puede afectar a tus relaciones personales.

Libra

Géminis se lleva la fama de ser un signo con dos caras, pero a vps te acusan de ser incluso más superficial. Tenés don de gentes porque transmitís muy buenas vibraciones. Eso sí: si sentís que éstas no son recíprocas, la cosa de vuelve complicada...

Escorpio

Tu signo adora el misterio. Te encanta investigar y encontrar un significado profundo en todo, estás naturalmente atraído/a hacia los secretos. Sin embargo, es importante que consideres que no todo tiene un significado oculto. El libro The Ascendant explica que tu signo tiene un inconsciente muy poderoso. Sabés que todos los traumas, los recuerdos dolorosos... que se esconden en el subconsciente son la causa de muchos comportamientos humanos. Mientras mucha gente ignora este hecho, vos lo tenés muy presente.

Sagitario

Tu signo está en constante movimiento, ansioso por alcanzar el conocimiento. Trabajás duro y salís de tu zona de confort en cuanto tenés ocasión, ya sea viajando, aprendiendo cosas nuevas o fijándote grandes metas. No hay nada de malo en ello, pero tu tendencia a ser un sabelotodo es un comportamiento que, definitivamente, deberías trabajar por eliminar. En seguida imponés tu opinión cuando nadie te la ha pedido y, a pesar de tu ansia de conocimiento, tendés a desechar las ideas y creencias que no coinciden con las tuyas.

Capricornio

Respirá hondo, Capricornio. Relajá los hombros y permitite un descanso. Tu signo es el trabajador más incansable del zodiaco y, definitivamente, el más serio. Tu estilo de vida es mucho trabajo y poca diversión: el libro Spiritual Astrology explica que toda esta dedicación proviene de la necesidad de tenerlo todo controlado. Es por eso que tenés una disciplina férrea y una gran dedicación. Pero estas virtudes tienen su lado oscuro: la necesidad de orden te convierte en una persona autoritaria con poca tolerancia a la espontaneidad o las sorpresas. Por eso, hay mucha gente que te considera inaccesible.

Acuario

Sos único. Te gusta destacar y, debido a tu naturaleza como signo de aire, también te gusta hablar y socializar. Nada te hace más feliz que aportar una opinión controvertida a un tema de conversación y 1) forzar al resto a reconsiderar su punto de vista y 2) ganarte el reconocimiento por tus ideas. Como resultado de las dos anteriores, no perdés ocasión de mostrar tu parecer sobre todo.

Piscis

Vivís siempre en tu pequeño mundo, perdido en tus propios sueños. Da igual lo que otros se esfuercen en captar tu atención o cuidar de vos, vos siempre te las arreglás para desaparecer. Sos más emocional que cualquier otro signo y estás lleno de compasión y sensibilidad. Detectás los más mínimos cambios de humor en el ambiente, por lo que es lógico que quieras alejarte de tanta intensidad refugiándote en tu propia cabeza. Te agobiás fácilmente, pero recordá que tenés que vivir en el mundo real.