El signo zodiacal que te rige, puede decirnos cuáles son los peores rasgos de tu personalidad

De acuerdo a los estudiosos, los signos están influenciados por un planeta o astro que influye en el tipo de personas con los que te cruzas en tu vida

Zodío y Zodiacal, son signos que provienen del ciclo zodiacal. De acuerdo con la astrología, los fenómenos celestes reflejan o rigen las actividades humanas. De forma que se sostiene que los 12 signos del Zodíaco representan doce personalidades básicas o modelos de expresión característicos. Son 12 los signos tradicionales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Los 12 dioses olímpicos de la mitología griega, donde son protectores de su propio signo, sus personalidades son muy distintas; y tienen virtudes como defectos en particular. Aunque hay una versión que explica que los signos zodiacales fueron creados por Ram; con los que narra su vida, batallas y conquista.

Los signos están influenciados por un planeta o astro y estos llevan nombres de la mitología romana antigua; que tienen el mismo equivalente en la mitología griega. Es por esto que de acuerdo al signo zodiacal solar con el que naciste, es posible determinar muchos aspectos de tu vida.

Como era de esperarse, los astros también influyen mucho en el tipo de personas con los que te cruzas a lo largo de tu vida, y de acuerdo a tu personalidad y cómo tratas con el resto del mundo, los signos zodiacales también nos pueden decir cuáles son los peores rasgos de cada persona de acuerdo al signo zodiacal solar que los rige.

Así que si eres de esas personas que les encanta descubrir lo que su signo del zodiaco dice sobre la personalidad, este artículo será muy interesante, ya que por medio de tu signo zodiacal te diremos cuáles son esos rasgos un tanto indeseables que representan a tu signo de acuerdo a los astros.

1) Aries.

Los Aries son muy violentos. Necesitan desesperadamente atender sus problemas de ira, pues son una bomba de tiempo andantes que solo necesitan un poco para explotar. Sus cambios de humor son impredecibles y volátiles. Ese mal humor que se cargan es lo peor de su personalidad.

2) Tauro.

La posesividad de Tauro llega a ser muy incómoda. Este signo gusta de tener todo tal como a ellos les gusta, llegando al punto de lo obsesivo. Su persistencia, materialismo y sentimentalismo los detienen de dejar ir las cosas o a las personas. La posesividad es un problema serio para ellos, ya que no pueden dejar ir los sentimientos o a las personas tan fácilmente.

3) Géminis.

Por feo que suene, pero Géminis es un mentiroso con dos caras, y sus amigos saben que puede hablar a sus espaldas; aunque no significa que sea una mala persona, solo que a veces Géminis quiere opinar, y se le va la boca de más. No importa lo mucho que intenten, por más que quieran forzarse a ser leales y honestos, a veces no lo logran.

4) Cáncer.

A los Cáncer les falta estabilidad.... mucha; tanto mental como emociona. Y es que de un momento a otro cambian y no se sabe para dónde van; así todo parezca perfecto, de repente Cáncer puede ponerse completamente mental y complicar todo, o al revés, estar metido en un verdadero lío y hacer como si nada pasara.

5) Leo.

Los Leo también son unos más del Zodíaco que tienen un temperamento muy peligroso cuando las cosas no son como ellos quieren; pierden la calma y se asegurarán de hacerle la vida de cuadritos al responsable. Para los Leo es imprescindible que siempre tengan la última palabra, y que ellos siempre sean los que manden, si se pone en jaque su ego, entonces arde Troya.

6) Virgo.

Los Virgo pueden ser muy fríos, y todavía más cuando algo no les gusta o no les parece. Virgo siempre tiene las de ganar gracias a su meticulosidad, su paciencia, su competividad y sus grandes capacidades para el trabajo, es por ello que es muy aconsejable desafiarlos, pues solo desconfiarán y su rasgo más frío saldrá a la superficie.

7) Libra.

Podría pensarse que uno de los peores rasgos de los Libra es su superficialidad, pero en realidad no es así, ya que no lo son, simplemente les gusta el buen vivir y las cosas bonitas, pero su peor rasgo es su increíble habilidad de darte donde más te duele y sin ensuciarse las manos. Pueden herirte en lo más profundo con un par de palabras y acabarte por completo.

8) Escorpio.

Los Escorpio son los más peligrosos del Zodíaco, y es que tienen una imperiosa necesidad de siempre mantener todo bajo su control; pueden volverse extremadamente manipuladores para conseguir lo que quieren. Hay que tener cuidado con ellos, pues nunca se sabe cuáles son en realidad sus intenciones.

9) Sagitario.

Los Sagitarios en general no son peligrosos y tampoco son personas maliciosas, a excepción de que lleguen a enojarse, pero enojarse de verdad; ahí sí pueden tornarse sumamente peligrosos, como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y que causará muchos daños a su paso.

10) Capricornio.

Uy los Capricornio... Los nacidos bajo este signo suelen ser muy rencorosos y vengativos. Aunque son bastante pacientes, si llegas a molestarlos y meterte con ellos, podrían hacerte mucho daño de vuelta y guardarte rencor por mucho mucho tiempo.

11) Acuario.

Acuario es impredecible, por lo que a veces tratar con ellos es como ir a ciegas en un campo minado; no sabes cómo reaccionará ante cualquier situación. Pueden reír o permanecer enojados por mucho tiempo, sin embargo, los Acuario no suelen hacer daño a los demás a propósito.

12) Piscis.

Los Piscis son un lobo que se esconde en piel de cordero; pueden parecer simpáticos, amables y gentiles, pero si los dañas o te metes con ellos, ¡cuidado! No se van a quedar de brazos cruzados y si son traicionados o heridos, se las van a cobrar muy caro hasta que sientan que ya has sufrido tanto como ellos.