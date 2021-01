Qué ver esta noche: 5 series de mafia y crimen organizado

La mafia, los crímenes y la corrupción son temas sobre los que se han hecho muchas películas y series, muchas de las cuales están disponibles online

Las series de gangsters, crimen organizado y mafia son muy exitosas en Netflix y en otras plataformas. Son temas que le suelen interesar a muchas personas, por lo que han cosechado fanáticos alrededor de todo el mundo.

5 series de mafia y crimen organizado

Los Soprano

Los Soprano es una de las mejores series de todos los tiempos, y por ello no podía faltar en esta lista de títulos de mafia y crimen organizado.

El show nos presenta a Tony Soprano, un hombre que está a punto de ponerse al frente de la familia que domina Nueva Jersey. Sufre ataques de pánico que incluso le hacen perder el conocimiento, por lo que empieza a acudir a una terapeuta, cosa que oculta a sus compañeros porque está mal visto.

A lo largo de seis temporadas acompañamos a Tony Soprano, lo que nos permite conocer a fondo su forma de vida, así como las costumbres y negocios de la mafia italiana en Estados Unidos.

The Wire

La lista sigue con The Wire, otra de las mejores series de todos los tiempos. El show nos muestra cómo trabajan las organizaciones que se encargan de la distribución de la droga en la ciudad de Baltimore, cómo se reparten el territorio y lo defienden, cómo se puede ascender dentro de la organización y lo rápida que puede resultar la caída, bien a manos de una banda rival o bien a manos de la policía.

The Wire destaca por el realismo de sus personajes y su trama. No en vano su creador, David Simon, trabajó como reportero policial en The Baltimore Sun, y Ed Burns, uno de los productores, fue detective de homicidios en Baltimore.

Peaky Blinders

Por derecho propio, Peaky Blinders se ha convertido en una de las series más alabadas de los últimos tiempos. El show se basa en una banda criminal que existió en la ciudad de Birminghman desde finales del siglo XIX hasta después de la Primera Guerra Mundial. De esta banda la serie toma el nombre y el vestuario de los protagonistas, con sus característicos chalecos, abrigos con solapa, botas de cuero y gorras planas con visera, a las que cosen cuchillas para agredir durante las reyertas.

En la serie se acompaña al carismático Tommy Shelby, un joven de origen gitano que desde los años 20 del siglo pasado consigue que su familia, los Peaky Blinders, se haga con el control del crimen organizado en la ciudad de Birmingham. El show destaca por su trama, su excelente ambientación y su banda sonora.

Narcos

Narcos es otra de las mejores series de mafia y crimen organizado que puedes ver ahora mismo. El show muestra cómo, bajo el mando de Pablo Escobar, el Cártel de Medellín se hizo con el control del tráfico de cocaína entre Colombia y Estados Unidos.

En las dos primeras temporadas, la trama lleva a los años 80 y nos muestra lo despiadado que fue Escobar, los estragos que causó en su país, el enorme poder con el que se hizo y la gran fortuna que amasó hasta su trágico final, cuando fue encontrado y abatido por la DEA y la policía colombiana.

La tercera temporada cuenta cómo, tras la caída de Escobar, la DEA se propone acabar con el Cártel de Cali, que es el que se ha hecho con el control del narcotráfico.

Gomorra

Ahora, a Italia para conocer más de cerca la Camorra napolitana de la mano de Gomorra, una serie basada en la novela homónima escrita por Roberto Saviano en 2018, que está inspirada en hechos reales.

En el show se sigue la pista a la familia Savastano, que tiene el control de Secondigliano, el que es considerado el barrio más peligroso de toda Europa. A lo largo de cuatro temporadas observamos las luchas de poder, tanto internas, entre el jefe Pietro Savastano con su hijo Genny y el soldado Ciro Di Marzio, como de los distintos clanes por el control del territorio y de los negocios ilícitos.