¿Qué ves primero? El test que revela algo oculto de tu personalidad

Este nuevo test visual es una enorme oportunidad para poner a prueba tu capacidad. Además, lo primero que veas, hablará mucho sobre tu personalidad

Los retos psicológicos no dejan de causar furor en las redes sociales. Esto se debe a que son una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, arrojan, en cuestión de segundos, asombrosos resultados. Por eso, acá te traemos este test que te permitirá saber más acerca de tu forma de tu personalidad de manera muy sencilla. ¿Pájaros o un rostro?.

Lo único que tenés que hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Ahí están todas las respuestas que estás buscando. Dependiendo de lo que identifiques, a continuación podrás ver los resultados.

La imagen para resolver el test

¿Qué viste primero en la imagen?

Rostro

Sos una persona muy realista que se destaca por tener los pies en la tierra. Ves al mundo tal cual es y todas tus decisiones están tomadas en base a la lógica. No dejás nada librado al azar y rara vez te dejas guiar por tus sentimientos. Antes de cualquier elección ponés en la balanza todos los pros y los contras. La impulsividad no es un rasgo que te caracteriza. No sos de equivocarte ya que tomas con cuidado todo lo que haces. Asumís tus compromisos con mucha responsabilidad y dedicación.

Sos alguien que se destaca por ser muy idealista. Aspirás a soñar en grande y son pocas las veces que has podido bajar a la tierra todo lo que pasa por tu cabeza. Sabés apreciar la belleza en todo y en todos. Para vos, el mundo es maravilloso. Siempre buscás destacar lo bueno y las virtudes (aunque sean pocas) que tienen los demás antes de darle prioridad a sus defectos. Sos de lo que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Sos alguien muy sociable. A la hora de tomar decisiones se te presenta un problema ya que no puedes discernir con claridad qué es lo mejor para ti por creer que todo lo que te rodea es fantástico.