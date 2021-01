Test psicológico: encedé una vela y descubrí cuál es el sentimiento que más necesita tu alma

Si empezaste el año reflexionando sobre los sentimientos que te abordaron en este 2021, hacé este test y descubrí qué emociones necesita tu alma

El comienzo de 2021 también trajo consigo las clásicas nuevas buenas intenciones. Nunca más que como en este año tenemos que centrarnos en las metas positivas y tener nuestros deseos claros. A menudo, sin embargo, saber lo que queremos es realmente difícil: hoy venimos a tu rescate y te ofrecemos esta prueba psicológica.

¿Qué vela elegís?

Para llevar a cabo esta prueba, te pedimos nada más que... ¡enciendas una vela! Tenés cuatro disponibles, todos con su portavelas. Cada una de estas ilumina un "camino" diferente. Dejate guiar por el instinto y elegí la vela que más te guste e inspire.

Si te ayuda, imaginá que estás en la entrada de un pasillo oscuro. Tu única opción para iluminar tu camino es una de estas cuatro velas y sólo se puede encender una… ¿Cuál elegís?

La vela que elijas va a revelar el verdadero deseo oculto en tu alma, el que debés seguir en 2021. Antes de leer el resultado, te recordamos que estas pruebas tienen un propósito lúdico y sirven principalmente para divertirse.

Qué significa tu elección

Elegiste la vela número uno, la verde.

Evidentemente, los últimos días de 2020 y el principio de 2021 todavía no te trajeron la calma y serenidad que tanto esperabas. Sos una persona en la que muchos confían y, aunque no quieras admitirlo, realmente necesitás pasar tiempo solo.

Tratá de dedicar un día entero solo para vos y tus necesidades, y acordate que no podés ayudar a nadie si no te centrás en vos mismo primero.

Elegiste la vela número dos, la roja y cortita: tu alma definitivamente necesita amor y pasión.

Puede parecer una combinación obvia pero, en realidad, no lo es tanto. No querés una historia romántica, o al menos no ahora. Si pensaste en encender la vela roja, habrás notado lo corta que es: necesitás una emoción fuerte, algo que te ayude a afrontar este momento en particular. Tu alma pide a gritos pasión y movimiento: tal vez te sientas perdido en una situación sin salida.

Acordate de lo siguiente: no todo puede ser siempre riesgo y aventura, pero de vez en cuando también es necesario sacudir un poco las cosas, sin sentirse culpable.

Elegiste la vela número tres, la azul y la pequeña: tu alma ciertamente hizo un pedido muy especial.

Efectivamente, necesitas un milagro. No sabés por qué elegiste esta vela. De hecho, ¡muy pocos la eligen! Es evidente que, escondido en el rincón más remoto de tu alma, hay un deseo que te parece imposible, una esperanza en la que ni siquiera querés pensar.

Lo que necesitás es que todo se resuelva como por arte de magia, gracias a un golpe de la varita mágica. Si elegiste esta vela significa que estás en una situación realmente difícil: ¡esperamos que al encenderla todo se resuelva!

Elegiste la vela número cuatro, la blanca y cónica: en este momento, por lo tanto, necesitás claridad y justicia.

Es probable que recientemente hayas estado lidiando con una situación que salió de la peor manera posible, o que hayas sufrido una injusticia. Tal vez una persona está tratando de traicionarte y te diste cuenta, o estás en una situación poco clara.

En pocas palabras, tu alma necesita simplicidad y transparencia, ya que en este momento hay algo que te impide vivir felizmente. Tratá de averiguar quién está poniendo un palo en tu rueda y enfrentalo!

Entonces… ¿La prueba psicológica de velas logró iluminar tu camino? Esperamos que sí; ahora deberías estar en contacto con los deseos más íntimos de tu alma y sabes cuáles van a ser tus próximos pasos.