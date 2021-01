Test de los ojos: descubrí cómo es tu personalidad

Pruebas que destacan nuestros rasgos de personalidad hay muchísimas. Sin embargo, puede que la certeza de este test te sorprenda para bien

Para hacer el test del ojo, simplemente tenés que ver la siguiente imagen y elegir el ojo que primero te llame la atención. Probablemente sea el que más te guste; y si no llega a serlo, intentá no cambiar tu respuesta, ya que cuanto más intuitiva la prueba, mejores resultados da.

Elegí un ojo

Mirá atentamente la imagen e identificá cuál fue el primer ojo que te cautivó.

El ojo que escojas va a revelar un rasgo de tu personalidad

Descubrí cómo es tu personalidad

Esta simple prueba carece de valor científico, pero eso no quita que los resultados no sean sorprendentes. Según qué ojo hayas elegido, tu personalidad puede ser de las siguientes maneras:

1- Personalidad confiada

Sos el tipo de persona que permite que cualquiera entre a su vida y corazón. Para vos, es mejor correr el riesgo de salir lastimado, que esconderte de la gente. No le revelás a nadie tus miedos e inseguridades, y creés que tenés que resolver tus problemas por tu cuenta. Tratás de dar todo de vos a quienes te rodean, incluso si en el fondo del alma no deseás hacerlo. Esto nace de que ayudando a otros, sanás tus heridas.

2- Personalidad formal

Tu personalidad es el tipo que siempre trata de dar una buena impresión y hacer lo correcto. Considerás que tus acciones tienen significado en la vida de otros. No solés mostrarle a la gente tu emoción como por ejemplo cuando escondés si algo te molesta. Ponés todo tu empeño en ser mejor, ya que creés que es lo mejor que podés hacer con tu tiempo en este planeta.

3- Personalidad sacrificada

Siempre que sea posible, tratás de encontrar tu lugar en cualquier parte. Es la búsqueda de un lugar en este mundo confuso, y en parte por eso no exteriorizás tus pensamientos oscuros. En tu experiencia, pasaste por mucho… Se podría decir que sos el rey en eso de "volver a levantarse después de una caída".

4- Personalidad meditativa

Premeditar las cosas es tu leitmotif. Te gusta encontrarle el significado profundo y oculto a las cosas. A veces llegás a estar tan hundido en tus pensamientos, que te resulta difícil salir de ese estado y dejar de pensar. Enfrentás mucha inseguridad a la hora de hacer todo, y perferís no mostrársela a los demás. Por más que entiendas claramente algo, seguís sintiéndote inseguro sobre eso. Ves a la vida como un rompecabezas y no te vas a cansar de jugar hasta que no tengas todas las piezas juntas.

5- Personalidad misteriosa

Sos un misterio incluso para vos mismo… Le deseamos buena suerte para aquellos que traten de entenderte. Como una tela de araña de contradicciones, cambiás constantemente de estados de ánimo. Ni bien te encontrás a vos mismo, mutás inmediatamente y empezás tu búsqueda de nuevo. Tus acciones llevan a la confusión a los demás y -a veces- a vos mismo. Prefierís observar bien primero a la persona antes de iniciar una conversación, y en este contexto decís sólo aquellas cosas en las que creés estar seguro.

6- Personalidad sensible

Sos el tipo de persona que se da cuenta de todo y no olvida nada. Extremadamente sensible, hasta las cosas más insignificantes pueden llegar a impresionarte. Fácilmente te pueden sacar lágrimas o risas, aunque tratás de no mostrar (a casi nadie) lo frágil que realmente sos. También lucís todo lo perspicaz que podés ser. Tal vez puedas prever qué va a pasar en el futuro en tu vida.

7- Personalidad enérgica

Las características enérgico o enamorado te describen a la perfección. Conocido por tu perspicacia, vos amás u odiás. Tenés un montón de opiniones, y a la hora de actuarte decidís rápidamente. Te representa tu gran cantidad de energía, pero con frecuencia te encuentrás nervioso. Para vos, todo es una apuesta muy grande. A veces no podés dejar de crear un drama en tu cabeza.

8- Personalidad excéntrica

Tenés intereses y creencias inusuales. La gente dice que sos un poco ‘rarito’. No muy aficionado a las reglas, seguido te regís por el principio: "Lo que quiero hacer, lo hago y dejo que pase lo que pase". Se valora mucho tu apertura a otras personas. Elegís reirte de aquellos que tratan de cambiarte, y tu singularidad hace que no quieras ser "uno más del montón".

9- Personalidad intuitiva

Empático, sos el tipo de persona que entiende muy bien al mundo y a las demás personas. Podés decir mucho sobre una persona solo por su expresión facial o por su tono de voz. Un gran beneficio a tu favor, es que te das cuenta cuando te mienten. Al momento de exteriorizarte, le mostrás al mundo solo lo que vos querés. Sentís cuando estás siendo manipulado, y de ser necesario, sabés cómo manejar a alguien, aunque por lo general no recurrís a esto.