Elon Musk mueve los hilos desde las redes: por qué sus tuits pueden crear euforia en los mercados o hundir empresas

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y creador de compañías como Tesla, SpaceX, SolarCity o Hyperloop, ocupa hoy un lugar central en la vanguardia tecnológica de la humanidad. Su trayectoria de negocios exitosos (cuyo primer gran hito fue la fundación de PayPal) lo ha colocado también como un referente para los inversores de todo el mundo. De hecho, su influencia es tal que basta un comentario suyo para que se produzcan fuertes sacudones en el mercado.

De esta manera, algunas compañías que fueron recomendas por él en su cuenta de Twitter vieron dispararse su cotización en la Bolsa. En cambio, otras pueden verse perjudicadas por sus expresiones.

A continuación, algunos de los ejemplos más notables.

El último caso ocurrió con sus comentarios en Twitter sobre la recomendación de usar Signal en lugar de WhatsApp, ahora que la aplicación de mensajería obliga a compartir los datos con Facebook. "Usa signal", tuiteó simplemente.

Eso provocó que una empresa del mismo nombre, pero que nada tiene que ver con la app que aconsejaba utilizar Musk, Signal Advance, se disparase hasta más de un 6.600% en el parqué neoyorquino.

Un furor alcista que responde al poder de influencia mediática que posee el multimillonario inversor, señala Business Insider.

Pero no es el único episodio en el que el actual hombre más rico del planeta ha conseguido alterar al mundo de la inversión. El pasado 20 de diciembre, Musk salió a la palestra en la mencionada red social para criticar el auge del bitcoin en un hilo en el que terminaba por alabar, en forma de sarcasmo, otra criptomoneda: Dogecoin.

El CEO del fabricante de vehículos eléctricos abordó el tema de las criptodivisas, mostrando las consecuencias que puede tener para los mercados. Particularmente, aseguró: "el bitcoin es casi tan mentira como las monedas fiduciarias".

Bitcoin is almost as bs as fiat money — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020